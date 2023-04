Außerplanmäßig musste ein Hubschrauber Freitagnacht (14.04.23) in Bidingen im Ostallgäu landen. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West auf Anfrage berichtet, war der Grund dafür ein Vogeleinschlag.

Gegen 22:40 Uhr war der österreichische Rettungshubschrauber ARA auf dem Rückflug von Augsburg nach Reutte in Österreich unterwegs. In Bidingen im Ostallgäu musste er jedoch plötzlich notlanden. Der Grund: Ein Vogel war gegen die Frontscheibe des Helikopters geflogen. Diese wurde dabei beschädigt, woraufhin der Pilot die Notlandung veranlasste. Trotz Schaden am Flieger, gelang es ihm, die Maschine sicher zu Boden zu bringen.

Hubschrauber-Notlandung: Menschen unversehrt; Vogel verendet

In dem Hubschrauber befanden sich vier Personen, glücklicherweise wurde keine verletzt. Für den Vogel endete der Zusammenprall allerdings weniger glücklich: er verendete.

Die Bordbesatzung nutze nach dem zwischenfall ein Taxi, um nach Reutte zu gelangen. Der Hubschrauber blieb zur Reparatur zurück.