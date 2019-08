Beim Absturz eines Hubschraubers auf Mallorca ist der Münchner Unternehmer August Inselkammer ums Leben gekommen. Bereits 2014 hatte die Großfamilie mit dem Tod von Jannik Inselkammer einen tragischen Fall zu verarbeiten.

Bei dem tragischen Absturz eines Helikopters auf Mallorca am Sonntag war unter den sieben Opfern auch der Münchner Großunternehmer August Inselkammer. Auf der Balearen-Insel hatte die Familie nach Informationen der Bild den 43. Geburtstag Inselkammers feiern wollen. Vom Hotel in Manacor habe es demnach mit einer befreundeten Familie im Hubschrauber zum Mittagessen in ein 80 Kilometer entferntes Hotel gehen sollen.

Doch der Hubschrauber war dem Bericht zufolge zu klein, sodass sich die Familien trennten. Während die Freunde das Auto nahmen, flogen die Inselkammers in den Tod: Ihr Hubschrauber kollidierte mit einem Leichtflugzeug, dessen Pilot den Helikopter wohl übersehen hatte. Alle sieben Insassen der beiden Maschinen sterben, darunter auch Inselkammers beiden Kinder.

Hubschrauber-Absturz auf Mallorca Münchner Promi-Familie Inselkammer stirbt bei Kollision mit Flugzeug Bei der Kollision eines Flugzeugs und eines Helikopters auf Mallorca sterben sieben Menschen. Darunter Vater, Mutter und zwei Kinder einer Unternehmer-Familie aus München.

Nach Jannik Inselkammer: Augusts Tod ist der zweite tragische Fall

Der Tod August Inselkammers ist der zweite tragische Tod in der Familie Inselkammer binnen fünf Jahren. 2014 war Jannik Inselkammer, Geschäftsführer des Familienunternehmens INKA Holding, zu dem unter anderem Augustiner Bräu gehört, bei einem Skiausflug in Kanada ums Leben gekommen. Neben Augustiner-Anteilen gehören zu der INKA Holding zahlreiche Immobilien in der besten Lage der Münchner Innenstadt und in anderen Städten. Der Vater von Jannik Inselkammer, Hans Inselkammer, und August Inselkammer senior, Vater des am Sonntag verunglückten August Inselkammer junior, waren Cousins.

Jannik Inselkammer kam 2014 bei einem Skiunfall in Kanada ums Leben.

© Foto: DPA

Immobilien, Brauerei, Fertighäuser: die Unternehmungen der Inselkammers

Brauereien und Immobilien sind zwei der Geschäftsfelder der in München und Umgebung weit verzweigten Familie Inselkammer. Der am Sonntag verstorbene August Inselkammer junior verantwortete neben der Ayinger Brauerei auch die Fortführung des Unternehmens seines Vaters August senior, der mit dem Isartaler Holzhaus ein Unternehmen für Fertighäuser geführt hatte. August senior war erst im April im Alter von 81 Jahren gestorben.

Der Cousin von August junior, Peter Inselkammer, wiederum ist seit 2017 der Sprecher der Münchner Wiesnwirte auf den Oktoberfest wurde. Die Familie Inselkammer betreibt seit 1990 das Armbrustschützenzelt auf der Wiesn.

Zudem besitzt die Familie mehrere Hotels, darunter das Hotel Platzl. Das „Platzl“ in der Altstadt von München ist weltbekannt und eine der Top-Adressen der Stadt, wie der Focus berichtet: Hier befinden sich etwa das Hofbräuhaus, das Hard Rock Café München sowie das Orlandohaus.

Peter Inselkammer senior und sein Sohn Peter Inselkammer junior besitzen dem Focus-Bericht zufolge einen gesamten Komplex schräg gegenüber vom Hofbräuhaus. Neben dem Platzl 1, dem Platzl-Hotel und dem Restaurant Pfistermühle zählt seit 2000 auch das Wirtshaus Ayingers zum Besitz. Zudem befinden sich in den Platzl-Gassen auch Geschäfte zur Miete. Der jüngste Zuwachs am „Platz“ erfolgte demnach vergangenes Jahr mit dem Hotel „Marias Platzl“ sowie dem Wirtshaus „Ayinger in der Au“.

Das könnte dich auch interessieren:

Tödlicher Unfall Crailsheim 54-jährige Frau stirbt nach Frontalcrash Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen Crailsheim und Tiefenbach ist am Montagmorgen eine 54-Jährige getötet worden.