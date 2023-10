Howard Carpendale begann seine musikalische Laufbahn in den 1960er Jahren und wurde in Deutschland rasch populär. In den 1970er und 1980er Jahren erlebte er seine größten Erfolge und wurde zu einem der bekanntesten Schlagersänger in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Einige seiner bekanntesten Hits wie "Ti Amo" oder "Hello Again" prägten eine Ära des deutschen Schlagers und sind auch heute noch populär. Wer Howard Carpendale 2024 live erleben mag, findet hier alle Infos rund um die Konzerte auf der „LET`S DO IT AGAIN TOUR“.

„LET`S DO IT AGAIN“- Tour 2024: In diesen Städten spielt Howard Carpendale 2024

Die Tour von Howard Carpendale startet am 14. Mai 2024 in Zwickau und erstreckt sich bis zum 03. Juni mit dem Finale in Zürich. Alle Konzerte 2024 im Überblick:

ZWICKAU

Datum: 14. Mai 2024

Veranstaltungsort: Stadthalle Zwickau

Uhrzeit: 20:00

Preis: ab € 79,90

LEIPZIG

Datum: 15. Mai 2024

Veranstaltungsort: Quarterback Immobilien Arena

Uhrzeit: 20:00

Preis: ab € 69,90

ERFURT

Datum: 17. Mai 2024

Veranstaltungsort: Messehalle Erfurt

Uhrzeit: 20:00

Preis: ab € 69,90

MÜNCHEN

Datum: 18. Mai 2024

Veranstaltungsort: Olympiahalle München

Uhrzeit: 20:00

Preis: ab € 69,90

NÜRNBERG

Datum: 21. Mai 2024

Veranstaltungsort: ARENA NÜRNBERGER Versicherung

Uhrzeit: 20:00

Preis: ab € 69,90

MANNHEIM

Datum: 23. Mai 2024

Veranstaltungsort: SAP Arena

Uhrzeit: 20:00

Preis: ab € 79,90

KÖLN

Datum: 24. Mai 2024

Veranstaltungsort: LANXESS Arena

Uhrzeit: 20:00

Preis: ab € 79,90

FRANKFURT

Datum: 25. Mai 2024

Veranstaltungsort: Festhalle Frankfurt

Uhrzeit: 20:00

Preis: ab € 69,90

OBERHAUSEN

Datum: 26. Mai 2024

Veranstaltungsort: Rudolf Weber-Arena

Uhrzeit: 19:00

Preis: ab € 89,90

ROSTOCK

Datum: 28. Mai 2024

Veranstaltungsort: StadtHalle in Rostock

Uhrzeit: 20:00

Preis: ab € 79,90

HAMBURG

Datum: 29. Mai 2024

Veranstaltungsort: Barclays Arena

Uhrzeit: 20:00

Preis: ab € 89,90

HANNOVER

Datum: 30. Mai 2024

Veranstaltungsort: Swiss Life Hall

Uhrzeit: 20:00

Preis: ab € 79,90

BERLIN

Datum: 31. Mai 2024

Veranstaltungsort: Mercedes-Benz Arena

Uhrzeit: 20:00

Preis: ab € 89,90

STUTTGART

Datum: 02. Juni 2024

Veranstaltungsort: Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Uhrzeit: 19:00 Preis: ab € 69,90

WIEN

Datum: 19. Mai 2024

Veranstaltungsort: Wiener Stadthalle, Halle D

Uhrzeit: 19:30

Preis: ab € 83,90

ZÜRICH / SCHWEIZ

Datum: 03. Juni 2024

Veranstaltungsort: Hallenstadion

Uhrzeit: 19:30

Preis: ab € 87,50

Vorverkauf: Wo gibt es die Tickets für die Konzerte von Howard Carpendale 2024?

2003 gab Howard Carpendale bekannt, dass er sich aus dem Musik-Business zurückziehen werde. Nach einer 4-jährigen Pause folgte 2007 das Comeback mit der Single "Na und", womit der Schlagerstar auch wieder die Bühnen Deutschlands bespielte. Insgesamt verkaufte Howard Carpendale mehr als 25 Millionen Tonträger. Seine berühmten Songs nimmt er nun 2024 wieder mit auf Tour. Die Tickets gibt es hier bei Eventim* im Vorverkauf.

Preis: Wie teuer sind die Tickets für Howard Carpendale-Konzerte auf der Tour 2024 in Deutschland?

Wer einen der erfolgreichsten Schlagersänger in Deutschland live erleben möchte, fragt sich sicherlich, wie viel die Tickets kosten werden. Der Vorverkauf hat bereits gestartet. Die Preise für die Tickets für die Konzerte von Howard Carpendale 2024 variieren je nach Ticketoption und Location und beginnen zwischen 70 Euro und 90 Euro.

Festivals und Konzerte 2024: BAP, Glastonbury, Depeche Mode

Bei der Planung von Konzertbesuchen und des Festivalsommers 2024 kommt Vorfreude auf. Wer sich direkt ein Ticket für eine Show oder ein Festival im Jahr 2024 sichern will, findet hier auf unserer Themenseite Festivals und Konzerte einen Überblick mit allen Infos rund um Datum, Karten, Line-Up und Co.

*Dieser Beitrag enthält Affiliate Links. Was bedeutet das? Sollten Sie über die Links zu den Produkten einen Kauf abschließen, erhält swp.de eine kleine Provision. Die Berichterstattung beeinflusst das nicht.