Wann ist eigentlich Herbstanfang? Diese Frage kann immer mit zwei Terminen beantwortet werden. Denn neben dem meteorologischen Herbstbeginn gibt es auch den astronomischen bzw. kalendarischen Herbstanfang.

Wir nennen euch hier das jeweilige Datum zum Herbstbeginn samt Uhrzeit und erklären, wieso es zwei Starts gibt.

Herbstanfang 2021 kalendarisch in Deutschland

Der kalendarische bzw. astronomische Herbstbeginn richtet sich nach dem Stand der Sonne. Wenn diese auf ihrer Bahn den Himmelsäquator von Norden nach Süden durchschreitet und sich exakt senkrecht über dem Äquator befindet spricht man von der Tagundnachtgleiche. Das ist der Tag des Herbstanfangs.

Für 2021 ist das in Deutschland der 22. September um 21:21 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Von Jahr zu Jahr variiert das Datum und fällt meist auf den 22. oder 23. September.

Meteorologischer Herbstanfang 2021

Genau wie beim Winter-, Frühlings- und Sommeranfang gibt es auch für den Herbst eine Spanne von drei Monaten. Meteorologisch beginnen die Jahreszeiten immer am ersten Tag eines Monats.

Der Herbstbeginn fällt jedes Jahr auf den ersten Tag des Monats der Tagundnachtgleiche und das ist immer der 1. September. In der Meteorologie ist der Herbstanfang also immer an einem anderen Datum als kalendarisch.

Wie lange ist der Herbst 2021?

Hat die Sonne für die Nordhalbkugel den tiefsten Punkt erreicht, haben wir den kürzesten Tag des Jahres. Damit beginnt kalendarisch der Winter. 2021 ist das auf der Nordhalbkugel der 21. Dezember um 22.47 Uhr. Meteorologisch endet der Herbst mit der sogenannten Wintersonnenwende. Das ist immer am 30. November eines jeden Jahres

Was ist die Tagundnachtgleiche?

Zweimal im Jahr gibt es einen Kalendertag, an dem Tag und Nacht ungefähr gleich lang sind. Wenn die Sonne über den Äquator auf die Südhalbkugel wandert, beginnt dort der Frühling. Im Gegenzug beginnt dann bei uns auf der Nordhalbkugel der Herbst. In einem halben Jahr überschreitet die Sonne erneut der Äquator und wandert wieder auf die Nordhalbkugel. Bei uns beginnt dann der Frühling und im Süden der Herbst.

