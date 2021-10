Der CDU-Politiker Hendrik Wüst ist neuer Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens .

ist neuer . Der bisherige Landesverkehrsminister wurde am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag zum N achfolger von Armin Laschet (CDU) gewählt.

(CDU) gewählt. Wüst übertraf bei der geheimen Abstimmung die notwendige Mehrheit von 100 Stimmen.

Die Abgeordneten des Düsseldorfer Landtags haben den CDU-Politiker Hendrik Wüst zum neuen Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens gewählt. Auf den 46-Jährigen entfielen am Mittwoch 103 von 197 abgegebenen Stimmen und damit drei Stimmen mehr, als die regierende Koalition von CDU und FDP Mandate hat. Wüst erzielte damit im ersten Wahlgang deutlich die erforderliche absolute Mehrheit.

Hendrik Wüst als NRW-Ministerpräsident vereidigt

Der 46-Jährige nahm die Wahl an und wurde als Ministerpräsident vereidigt. Wüst folgte damit auf Armin Laschet (CDU), der am Montag sein Amt niedergelegt hatte und am Dienstag als neues Mitglied des Bundestags verpflichtet wurde. Den Wahlvorschlag für Wüst hatten die Fraktionen der Regierungsparteien CDU und FDP gemeinsam eingereicht.

Laschet legt Amt nieder: Wüst wird CDU-Landeschef in NRW

Laschet hatte angekündigt, auch im Fall einer Wahlniederlage bei der Bundestagswahl sein Amt in Nordrhein-Westfalen aufzugeben und nach Berlin zu gehen. Er verlor mit CDU und CSU gegen die SPD, die inzwischen mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz über die Bildung einer neuen Bundesregierung mit Grünen und FDP verhandelt. Wüst wurde bereits am Samstag zum Nachfolger Laschets als CDU-Landeschef gewählt.