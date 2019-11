Das ist mal ein echt krasser Auftritt: Auf ihrer traditionellen Party zu Halloween 2019 in New York hat Model und TV-Star Heidi Klum (46) für viel Aufsehen gesorgt: Sie kam als eine Art nackter Sex-Alien mit ziemlich fiesen Operationswunden. Aus ihren Brüsten kommen zwei Schläuche, die in einem Tornister enden, unten herum trägt sie ein kleines Metall-Teil – sonst nichts. Insgesamt sieht das Kostüm als Zombie-Cyborg mit aufgeschnittenem Bauch, freiliegendem Gehirn aus dem ebenfalls Schläuche kommen sowie reichlich Narben extrem gruselig aus.

Ein Video zeigt, wie Heidi für ihren Auftritt verkleidet wurde.

Heidi Klum als Alien mit Astro-Tom – das perfekte Grusel-Paar

Gegenüber dieser extremen Mischung aus Mensch und Maschine wirkt ihr Lover und Ehemann Tom Kaulitz fast schon brav als Astronaut in seinem mit Blut verschmierten Raumfahrtanzug. Zusammen sind die beiden aber ein heißes Paar für Halloween 2019. Klum verteidigt ihren Ruf als „Queen of Halloween“.

Auch ein Rücken kann ... – na ja: Heidi Klum als nackter Cyborg-Zombie.

Das sind die Reaktionen der Fans auf Heidis Kostüm als nackter Cyborg

Die Gäste der 20. Auflage von Heidis Promi-Fete in New York dürften auf jeden Fall ganz schön überrascht gewesen sein.

Und die Fans sowieso. Auf Klums Instagram-Account sind die Fans voll des Lobes, sie finden das Kostüm überwiegend genial. Hier einige Kommentare:

Das tollste, was ich seit langem gesehen habe WOW!!!!

Wow, was für ein Halloween Kostüm!!!

You're the best

Love it, Heidi! Happy Halloween!

You are the Best Heidi !!

Queen of Halloween

Hammer, einfach immer eine neue Überraschung.Ich liebe es

Detailaufnahme: Heidi Klum als Cyborg-Zombie mit Zahnprothese.

Es gibt aber auch andere Meinungen zu dem Kostüm als nackter Sex-Cyborg mit herausquellenden Organen und der eklig marmorierten Haut, nicht alle finden das unbedingt erotisch:

„Igitt ekelhaft“

Was ist das? Ein Kuchen? Mahlzeit!

Viel zu extrem!

Und überraschend viele fragen: „Wie geht man denn so aufs Klo?“

Mehrere Wochen auf den Auftritt vorbereitet

Klar ist, Heidi Klum hat Halloween mal wieder zu „Heidiween“ gemacht und sich - ganz Geschäftsfrau - perfekt vermarktet. Dafür hat die 46-Jährige sich seit Wochen vorbereitet. Die bekannte Firma Prosthetic Renaissance in Englewood bei New York, die auf Make-up-Effekte und Masken für die Filmbranche spezialisiert ist, hat Heidis Halloween-Kostüm angefertigt.

Die stundenlange Verkleidung vor der Party erfolgte schließlich werbewirksam im Schaufenster eines Amazon-Ladens in Manhattan. Dort ließ Heidi sich von Maskenbildnern stundenlang verwandeln.

Bei all der gruseligen Verkleidung an Halloween 2019 vergisst man schnell, wie Heidi Klum und Tom Kaulitz real aussehen.

