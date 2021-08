Schauspielerin Heide Keller ist gestorben. Sie zählte als Chefhostess Beatrice zu den Gesichtern der ZDF-Serie „Das Traumschiff“. Keller sei am vergangenen Freitag im Alter von 81 Jahren gestorben, teilte das ZDF am Montag in Mainz mit. Fast vier Jahrzehnte lang war sie in der Rolle der Chefhostess Beatrice zu sehen und prägte damit die Erfolgsserie „Das Traumschiff“ des ZDF.

Heide Keller schrieb mit „Das Traumschiff“ Fernsehgeschichte

„Heide Keller hat Fernsehgeschichte geschrieben", erklärte die stellvertretende ZDF-Programmdirektorin Heike Hempel erklärte. Keine Schauspielerin habe so lange eine vergleichbare Serienrolle verkörpert. „ Dabei schrieb sie selbst auch am Drehbuch mit, entwickelte ihre Figur weiter und machte sie zu einer deutschen Kultfigur. Sie wird uns sehr fehlen", so Hempel.

Heide Keller wurde am 15. Oktober 1939 in Düsseldorf geboren. Nach ihrer Schauspielausbildung war sie zunächst auf verschiedenen deutschen Theaterbühnen zu sehen – dann im ZDF. Dort spielte sie seit 1981 die Chefhostess Beatrice in „Das Traumschiff“. Ihren letzten Auftritt hatte sie dabei im Jahr 2018 in der 80. Folge.

Die Schauspieler Siegfried Rauch (l., als Kapitän Paulsen), Heide Keller (als Chefstewardess Beatrice) und Nick Wilder (als Schiffsarzt Dr. Sander) stehen auf dem Pooldeck des Kreuzfahrtschiffes „MS Deutschland“ für die Jubiläumsfolge zum 30. Geburtstag von „Das Traumschiff“. Heide Keller ist am 27.08.2021 im Alter von 81 Jahren gestorben, teilte das ZDF am Montag in Mainz mit.

© Foto: Angelika Warmuth/dpa

ZDF strahlt letzte Traumschiff-Folge mit Heide Keller aus

Anlässlich ihres Todes sendet das ZDF am 31.08. um 0.25 Uhr eine Wiederholung der Folge „Das Traumschiff Los Angeles“. Am Samstag, 4. September 2021, 13.35 Uhr, ist laut des Senders die Folge "Chile" im ZDF zu sehen.