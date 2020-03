Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) werden gemeinsam mit der Queen am Montag (16 Uhr MEZ) an einer Messe anlässlich des Commonwealth-Tages in London teilnehmen. Es wird voraussichtlich der letzte Termin des Paares als sogenannte Senior Royals sein. Offiziell geben sie ihre royalen Pflichten Ende März auf. Die beiden behalten aber viele Schirmherrschaften in Bereichen, die ihnen am Herzen liegen. So wird sich Meghan weiter für Frauen-Förderung einsetzen und Harry für kriegsversehrte Soldaten.

Die Messe in der Westminster Abbey besuchen unter anderem Thronfolger Prinz Charles (71) und Herzogin Camilla (72) sowie Prinz William (37) und Herzogin Kate (38). Die 93 Jahre alte Königin Elizabeth II. ist Chefin des Commonwealth of Nations.

Zu dem losen Staatenbund gehören vor allem Großbritannien und dessen frühere englische Kolonien. Das Commonwealth entstand aus dem Empire in seiner heutigen Form im Jahr 1949. Ziele sind die gegenseitige Unterstützung und die Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Gebieten. Auch Vertreter der 54 Commonwealth-Länder, zu denen etwa Australien, Kanada, Indien und Zypern gehören, werden in der Westminster Abbey erwartet. Der Verbund vereint nach eigenen Angaben etwa 2,4 Milliarden Menschen.