Wie der Hessische Rundfunk in seinem Artikel weiter berichtet, soll sich der Rapper aus Offenbach die Wunde selbst zugefügt haben – offenbar im Drogen- und Alkoholrausch soll er sich selbst in den Unterschenkel geschossen haben. Die Verletzungen sind dem Bericht nach „schwer, aber nicht lebensbedrohlich“. Dem hr-Artikel zufolge soll sich der Vorfall ereignet haben, nachdem sich der 34-Jährige im Frankfurter Bahnhofsviertel aufgehalten hatte.

Über den Vorfall hatte auch die Bild berichtet.

Haftbefehl in Klinik - Das sagt die Polizei in Darmstadt

Die Polizei hatte am Donnerstag einen in solchen Fällen obligatorischen Pressebericht veröffentlicht, den wir hier nachstehend aufführen: „Am Donnerstagnachmittag (16.07.2020) gegen 16 Uhr wurde ein Mann mit einer Schussverletzung im Bein in einem Darmstädter Krankenhaus vorstellig. Der 34-Jährige zeigte sich gegenüber den verständigten Polizeibeamten äußerst unkooperativ. Die Ermittlungen wie und wo es zu der Verletzung kam, dauern derzeit an. In diesem Zusammenhang wurde in den Abendstunden auch die Meldeanschrift des Mannes und eine Bar im Landkreis Darmstadt-Dieburg durchsucht. Hierbei konnten keine Beweismittel gefunden werden, die zur Klärung des Sachverhalts beitragen.

Es wird unaufgefordert nachberichtet.“