Was tun, wenn man vor lauter Hitze im Sommer nicht einschlafen kann? Apotheker, Ärzte, Schlafforscher: Tipps von Experten für ein besseres Ein- und Durchschlafen in tropischen Nächten finden sich im Netz in Massen. Wir haben die besten davon zusammengetragen.

Gut Schlafen trotz Hitze – Lüften

Im Sommer gilt: Morgens nach dem Aufstehen und abends vor dem Schlafengehen die Fenster weit aufreißen. Wer mag, kann bei offenem oder gekippten Fenster schlafen. Je nach Wohnort empfiehlt sich dann aber möglicherweise ein Insektenschutzgitter vor dem Fenster. Sonst ist zwar die Temperatur erträglich, aber das Summen kleiner Plagegeister raubt einem den Schlaf.

Wichtig: Tagsüber alle Fenster geschlossen halten und die Hitze am besten mit Rollläden oder Außenjalousien aussperren. Hilfreich ist auch eine Markise vor dem Fenster. Denn die Sonne heizt alles auf, was sich ihr in den Weg stellt. Je schattiger, desto besser. Besteht keine Möglichkeit, von außen zu verdunkeln, können von außen auf die Fenster geklebte Rettungsdecken für kühle Räume sorgen. Die silberne Seite reflektiert die Sonnenstrahlen und ist somit Hitzeschutz.

Kalt Duschen bei Hitze? Was wirklich hilft

Auch wenn es nach einem heißen Tag mit durchgeschwitzter Kleidung verlockend erscheint: Eine eiskalte Dusche vor dem Schlafen schadet mehr, als sie nützt. Da das kalte Wasser die Blutgefäße verengt, kann der Körper die gespeicherte Wärme schlechter abgeben.

Besser ist eine lauwarme Dusche. Sie öffnet die Poren und ermöglicht es dem Körper so, überschüssige Wärme abzugeben.

Richtig Anziehen – Welche Schlaf-Kleidung gut ist

Bei hochsommerlicher Hitze draußen kann man gut auf eine Decke verzichten – ein einfaches Laken oder ein leerer Bettbezug aus Leinen oder Naturseide reichen völlig. Auch die Nachtwäsche sollte aus leichtem Material sein. Für Babys empfiehlt sich ein Baumwollstrampler.

Wer nackt schläft, riskiert eine Erkältung: In der REM-Phase des Schlafs – das ist die, in der wir träumen – vergisst der Körper, seine Temperatur zu regulieren. Das haben Wissenschaftler herausgefunden. So kann der Körper während des Schlafs auch im Sommer auskühlen.

Ein Tipp aus dem Süden für zusätzliche Erfrischung: Decken, Laken und Kissen vor dem Schlafengehen kurz in die Kühltruhe legen.

Essen und Trinken - Diese Nahrungsmittel und Getränke fördern Schlaf

Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist im Sommer wichtig. Wer allerdings tagsüber wenig trinkt und abends versucht, dieses Defizit auszugleichen, muss nachts öfter zur Toilette. Besser ist es, den ganzen Tag über reichlich zu trinken – und vor dem Zubettgehen nur mehr einen kleinen Schluck zu nehmen.

Zimmerwarmes Wasser mit Zitrone, lauwarme Tees und verdünnte Saftschorle sind ideal. Alkohol hilft zwar vielen beim Einschlafen, sorgt in der zweiten Nachthälfte jedoch für einen unruhigen Schlaf.

Spätestens drei Stunden vor dem Schlafengehen sollten keine schweren, heißen oder scharfen Speisen mehr gegessen werden. Als leichte Sommer-Mahlzeit empfehlen sich Fisch, mageres Fleisch, Obst, Gemüse, Joghurt oder Quarkspeisen.

Sport - Wann und wie bei Hitze trainieren

Wer auch bei Hitze nicht auf seine Trainingseinheiten verzichten möchte, sollte sie in die frühen Morgenstunden verlegen. Sport macht munter und hellwach, sodass die Joggingrunde am späten Abend wenig hilfreich für einen schnellen Schlaf ist. Zwischen Sport und Einschlafen sollten mindestens zwei Stunden liegen, raten Experten.

Weitere Tipps für heiße Sommertage und Nächte