Wer ihr Profil auf Instagram besucht, der sieht erstmal eine sehr exzentrische aber künstlerisch affine Person: Grimes, die mit bürgerlichem Name, Claire Boucher heißt, ist bekannt für skurrile Verkleidungen und aufregendes Make-Up. Zudem ist sie besonders wegen ihrer Beziehung zum Milliardär und Tesla-Gründer Elon Musk berühmt.

Wer ist aber die Sängerin Grimes? Was weiß man über ihr Privatleben?

Baby, Musk, Sängern: Das ist Grimes

Alle Fakten über Claire Boucher (Grimes) auf einen Blick:

Name : Clarie Elise Boucher

: Clarie Elise Boucher Künstlername : Grimes

: Grimes Geburtstag : 17. März 1988

: 17. März 1988 Alter : 33

: 33 Geburtsort : Vancouver (Kanada)

: Vancouver (Kanada) Größe : 1,65 m

: 1,65 m Wohnort : USA

: USA Beruf : Sängerin und Musikproduzentin

: Sängerin und Musikproduzentin Kinder : Zwei – ein Sohn und eine Tochter

: Zwei – ein Sohn und eine Tochter Beziehungsstatus : liiert mit Elon Musk

: liiert mit Elon Musk Instagram: grimes

Grimes und Elon Musk: Geburt von zweitem Baby

Im März 2022 wurde bekannt, dass Elon Musk und Grimes erneut ein Baby bekommen haben. Für Fans kam das überraschend, da das Paar im September 2021 seine Trennung bekanntgegeben hat.

Die Tochter von Musk und Grimes heißt Exa Dark Sideræl Musk oder kurz Y, wie die Sängerin dem Promi-Magazin "Vanity Fair" verriet. Das Baby wurde demnach von einer Leihmutter ausgetragen und kam bereits im Dezember auf die Welt. Das Paar hatte die Geburt bislang geheim gehalten.

Bekannt wurde der neue Nachwuchs, als ein "Vanity Fair"-Reporter Grimes für ein Interview besuchte. Er habe kurz etwas gehört, das wie das Weinen eines Kindes im Obergeschoss geklungen habe, schreibt der Journalist Devin Gordon - obwohl Grimes ihm gesagt hatte, dass ihr gemeinsamer Sohn mit Musk nicht im Haus, sondern bei seinem Vater sei.

Er habe zunächst nichts gesagt und das Interview fortgesetzt, schreibt Gordon weiter. Dann sei das Weinen aber unüberhörbar geworden und er habe schließlich die "seltsamste Frage meiner Karriere gestellt: 'Gibt es ein anderes Baby in deinem Leben, Grimes?'" Die zunächst unangenehme Situation habe sich dann entspannt und beide hätten gelacht. Das Baby leide ein wenig an Koliken, sagte die 33-Jährige.

Das erste gemeinsame Kind des Paares war im Mai 2020 auf die Welt gekommen. Für Aufsehen sorgte insbesondere der Name, den Musk und Grimes ihrem Sohn gaben: X Æ A-12, in Kurzform X.

Der mit einem Vermögen von derzeit 226 Milliarden Dollar reichste Mensch der Welt hatte bereits vor seiner Beziehung mit Grimes fünf Söhne. Der 50-Jährige ist drei Mal geschieden, zwei Mal mit der selben Frau. Mit Grimes ist er seit 2018 liiert.

Sind Grimes und Elon Musk noch zusammen?

In "Vanity Fair" beschrieb die Sängerin die Beziehung zu dem Multimilliardär: "Es gibt kein richtiges Wort dafür", sagte Grimes. "Ich würde ihn wahrscheinlich als meinen Freund bezeichnen, aber wir sind sehr fluid. Wir leben in getrennten Häusern. Wir sind beste Freunde. Wir sehen uns die ganze Zeit." Sie und Musk wollten aber weitere Kinder: "Wir wollten immer mindestens drei oder vier."

Im September 2021 hatten beide noch bekanntgegeben, dass sie nicht mehr zusammen seien. Elon Musk hatte gegenüber dem Portal „Page Six“ gesagt, dass sie „halb getrennt“ seien. Dies liege daran, dass er so viel mit Tesla und SpaceX zu tun habe, dass er wenig Zeit für sie und den gemeinsamen Sohn hätte.

Musik von Grimes und „Book 1“: Wann kommt das neue Album?

Der Stil von Grimes gehört der Electronica an, ist aber auch von Pop beeinflusst. Sie ist großer Fan von Anime, der japanischen Kunstform, was sich ebenfalls in ihren Albumcovern und Musikvideos widerspiegelt.

Das letzte Album von Grimes, „Miss Anthropocene“, erschien im Februar 2020. Seitdem warten Fans auf ihr sechstes Studioalbum, das wohl den Titel „Book 1“ heißen soll. Es gibt aber noch kein Veröffentlichungsdatum, es könnte im Lauf des Frühjahrs 2022 erscheinen. Die erste Single des neuen Albums ist bereits erschienen und heißt „Player of Games“.

Im Februar 2022 kam dann die zweite neue Single, „Shinigami Eyes“