Der bekannte Chorleiter Gotthilf Fischer ist gestorben. Das teilte seine Managerin jetzt mit. Er starb mit 92 Jahren.

Medienberichten zufolge sei Fischer nicht an einer Krankheit gestorben. Das hohe Alter soll die Ursache gewesen sein. Der 92-Jährige verstarb bereits am Freitag (11.12.2020). Seine Managerin Esther Müller bestätigte dies am Mittwoch gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Fischer wurde 1928 in Plochingen in Baden-Württemberg geboren. Bekannt wurde er mit seinen Fischer-Chören, Gesangsvereine, die unter seiner Führung bekannt und erfolgreich wurden.