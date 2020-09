Große Ehre für die deutsche Dichterin Mascha Kaléko, die heute mit einem Doodle geehrt wird. Die Vertreterin der „Neuen Sachlichkeit“ lebte von 1907 bis 1975 und war vor allem für ihre so genannte „Gebrauchslyrik“ bekannt. In ihren Gedichten geht es unter anderem um das Leben in der Großstadt.

Mascha Kaléko wurde in Galizien im damaligen Österreich-Ungarn geboren und übersiedelte 1914 zu Beginn des Ersten Weltkriegs nach Deutschland, um Pogromen zu entgehen. Sie ging in Frankfurt am Main, Marburg und Berlin zur Schule und erhielt nach der standesamtlichen Hochzeit ihrer Eltern im Jahr 1922 den bürgerlichen Namen Mascha Engel, entschied sich aber für den Künstlernamen „Mascha Káleko“ als Pseudonym für die Schriftstellerei.

Erste Erfolgsgedichte von Googles Doodle-Protagonistin Mascha Káleko im Jahr 1929

Kabarett-Gedichte erschienen 1929 in der Zeitung „Querschnitt". 1938 konnte sie in die USA emigrieren, kehrte nach 1945 jedoch auf Reisen nach Europa zurück und gewann hier ein großes Lesepublikum. Von Kritikern wurde sie bisweilen als „weiblicher Ringelnatz" oder „weiblicher Kästner" bezeichnet. 1960 wanderte Kaléko ihrem Mann zuliebe nach Jerusalem aus, litt dort laut Literaturhistorikern aber unter sprachlicher und kultureller Isolation.

Als Google Doodle bezeichnet man die spielerische Veränderung des Suchmaschinen-Logos mit grafischen Motiven, die einen inhaltlichen Hintergrund haben, oftmals die Menschen überraschen und zum Nachdenken bringen sollen. 1998 veröffentlichen Larry Page und Sergey Brin das erste Google Doodle.