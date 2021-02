Am Dienstag, den 02.02.2021, feiert Google den Geburtstag der Ärztin Safiye Ali mit einem Doodle, das vom Künstler Hüseyin Sönmezay gestaltet wurde. Die Ärztin wäre heute 127 Jahre alt geworden.

Safiye Ali: Erste weibliche Medizinerin der Türkei

Safiye Ali war eine türkische Ärztin und die erste weibliche Medizinerin der Türkei. Sie war eine Absolventin des von US-amerikanischen Missionaren gegründeten Robert College in Istanbul. In den Balkankriegen behandelte Safiye Ali Soldaten im Ersten Weltkrieg und im türkischen Befreiungskrieg. Sie studierte ab 1916 in Deutschland Medizin und eröffnete 1923 ihre eigene Praxis in Istanbul.

Klinik in der Türkei nach Safiye Ali benannt

Nach Safiye Ali ist eine Familienklinik in Istanbul benannt. In ihrer Karriere setzte sie sich stark mit der Gesundheit von Müttern und Säuglingen auseinander. Außerdem ging die Ärztin mit ihrem Gynäkologie- und Geburtshilfeunterricht für weibliche Studenten in die Geschichte ein. Sie war die erste Frau, die in der Türkei Medizin lehrte.