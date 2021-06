Wer Google am Mittwoch, den 30.06.2021, öffnet, wird von einem animierten Doodle mit drei verschiedenen Landschaftsbildern überrascht. Vor genau zwölf Jahren wurde das Wattenmeer in das Unesco-Weltnaturerbe aufgenommen und das wird heute mit dem Google Doodle zelebriert.

Was ist das Wattenmeer eigentlich genau? Was sind Gezeiten? Und was sieht man auf dem Doodle? Alle Infos findet ihr hier im Überblick.

Was ist ein Wattenmeer?

Als Wattenmeer bezeichnet man einen langen Küstenstreifen, welcher stark von den Gezeiten beeinflusst ist. Gleichzeitig handelt es sich auch um den Eigennamen des deutschen Wattenmeers in der Nordsee. Die Friesländer sagen auch „de Waadzee“, das durchwatbare Meer.

Es gehört zu dem wichtigsten Wattenmeer weltweit und ist etwa mit 8000 Quadratkilometer Wasseroberfläche das größte Ökosystem seiner Art. Das Wattenmeer erstreckt sich über eine Länge von ungefähr 450 Kilometern von der Stadt in den Niederlanden Den Helder über das deutsche Küstengebiet bis zur nördlich gelegenen Stadt Esbjerg in Dänemark.

Youtube Das Wattenmeer

Was sind Gezeiten?

Gezeiten, oder auch Tiden genannt, sind die Wasserbewegungen der Ozeane, die infolge der Gravitation des Mondes und der Sonne durch die zugehörigen Gezeitenkräfte verursacht werden. Als Flut bezeichnet man den Zeitraum und Vorgang des ansteigenden Wassers, als Ebbe das Gegenteil: den Vorgang des sinkenden Wassers.

So ehrt das Google Doodle das Wattenmeer

Insgesamt sind drei animierte Bilder des Wattenmeers zu sehen. Als erstes sieht man die Ansicht bei Ebbe, wo man den Grund noch gut erkennen kann. Bei dem zweiten Bild ist das Wasser wieder sichtbar und die Vögel stehen im flachen Wasser. In der dritten Szene steht das Wasser am höchsten, die sogenannte Flut. Das Wattenmeer gehört zu dem Gebiet, in dem sich die Landschaft zwei Mal pro Tag vollkommen verändert.

Google Doodle heute: Reichweite

Das Google-Doodle zu Ehren des Wattenmeers wird heute nicht allen Google-Nutzern angezeigt. In diesen Ländern können Nutzer das heutige Doodle sehen: