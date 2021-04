Wer heute Google öffnet, der wird überrascht von einem animierten Doodle von dem Google-Designer Erich Nagler. Darauf zu sehen ist das „Metropolitan Museum of Art“ und oberhalb des Gebäudes sind verschiedene Kunstwerke zu sehen. Google ehrt „Das Metropolitan Museum of Art“ zum 151. Jahrestag mit einem Doodle. Das Museum trägt auch die Abkürzung „Met“ und besitzt eine der bedeutendsten kunsthistorischen Sammlungen der Welt.

Wo befindet sich das „Metropolitan Museum of Art“?

Das „Metropolitan Museum of Art“ ist das größte Kunstmuseum in den USA. Das Hauptgebäude befindet sich an der Fifth Avenue und 82nd Street in der Upper East Side im Stadtteil Manhattan von New York City und ist Bestandteil der Museum Mile.

Google Doodle am 13.04.2021: „Metropolitan Museum of Art“

Das „Met“ wurde am 13. April 1870 gegründet und zwei Jahre später eröffnet. Das Universalmuseum umfasst mehr als drei Millionen Werke.

Das heutige Google-Doodle zeigt das riesige Gebäude von Außen und wirft auch einen Blick nach Innen auf die dort ausgestellten Kunstwerke. Das Museumsgebäude bietet eine enorme Ausstellungsfläche von 130.000 m² und ist umgeben von den Bäumen des Central Park.

Im oberen Teil sind sechs Kunstwerke zu sehen, die sich in kleinen Zeitabständen immer wieder tauschen. Da das Museum so riesig ist, liefert das Google-Doodle noch eine Art Lageplan mit. Denn bei jedem Kunstwerk befindet sich ein Strich zu dem Teil des Gebäudes, in dem es ausgestellt ist.