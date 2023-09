Happy Birthday Google! Die Suchmaschine wird diesen Monat 25 Jahre alt. Das Unternehmen hat dabei gleich von Anfang an einen rasanten Aufstieg hingelegt. Mittlerweile gehören dem Konzern viele Marken wie Google Maps, Android, Chrome und YouTube, ohne die es sich heutzutage kaum mehr vorstellen lässt. Dabei begann alles vor 25 Jahren mit zwei Personen und einem kleinen Team. Wer steckt eigentlich hinter dem Unternehmen und woher kommt der Name? Ein Einblick in die Geschichte eines Unternehmens von der Eröffnung des ersten Büros in einer Garage bis zum heutigen Weltkonzern.

25 Jahre Google - Wer hat die Suchmaschine erfunden?

Die Geschichte von Google beginnt an der Stanford University, als Larry Page und Sergey Brin, zwei Doktoranden, an einem Forschungsprojekt arbeiten, um eine effiziente Möglichkeit zur Suche im Internet zu entwickeln. Ihr Suchalgorithmus wurde als "Backrub" bezeichnet und analysierte die Verlinkungen zwischen Webseiten, um die Relevanz von Suchergebnissen zu bewerten.

Google wird 25: Die Garage als Wiege für das 21. Jahrhundert

Im September 1998 gründeten Page und Brin mithilfe von Investoren offiziell das Unternehmen "Google Inc." in einer gemieteten Garage. Es war die Garage von Susan Wojcicki, Mitarbeiterin Nr. 16 von Google und aktuell CEO von YouTube, im kalifornischen Menlo Park. Nicht nur kamen in dem Jahrzehnt Bands wie Red Hot Chili Peppers aus den Garagen an die Weltspitze. Auch Unternehmen wie Google, Amazon und viele weitere im Silicon Valley verhalfen dem Ort mit ihrer Entstehungsgeschichte zur Romantisierung.

Google: Mit Tischtennis und Hund zum Weltkonzern gewachsen

Das erste „Doodle“ von 1998 stellte ein Strichmännchen dar, welches darauf hinwies, dass das Team freihätte und zum Burning Man Festival gefahren sei. Der erste Server von Google wurde aus Legosteinen gebaut. Mit der anfänglichen unkonventionellen Arbeitsweise zwischen Tischtennisplatten und Garagentor brachte es das Team bis zu einem der größten Konzerne. Anfangs kam auch ein Hund namens Yoshka dazu, der auch noch in das jetzige Büro mit einzog. Seit mehr als 20 Jahren gibt es Google dabei auch in Deutschland. Dort eröffnete Google seinen ersten Sitz innerhalb Europas. Heute beschäftigt Google laut eigenen Angaben über 60.000 Mitarbeitende in 50 verschiedenen Ländern.

Woher kommt der Name Google?

Der Name "Google" leitet sich von dem mathematischen Begriff "Googol" ab. Ein "Googol" ist eine sehr große Zahl, die durch eine 1 gefolgt von 100 Nullen dargestellt wird. Larry Page und Sergey Brin, die Gründer von Google, entschieden sich für den Namen "Google" für ihr Unternehmen, weil er die Fähigkeit von Google zur Bewältigung riesiger Mengen von Informationen und Daten im Internet symbolisieren sollte.