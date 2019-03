In Folge 7 von GNTM gab es großen Ärger wegen Kandidatin Jasmin. Wir haben mit Julia aus Illertissen darüber gesprochen.

Was war da nur los? In Folge 7 von „Germany’s Next Topmodel“ war am Donnerstagabend reichlich Drama und Ärger geboten: Kandidatin Jasmin alias „Joy“ hat ihre Mitstreiterin Lena geschlagen.

Ohrfeige und Anzeige

Das hatte die 18-Jährige bereits vor der Ausstrahlung auf ihrem Instagram-Acount verraten - trotz Verschwiegenheitspflicht. Der Vorfall schlug dementsprechend direkt große Wellen, sogar ein Anwalt soll laut dem Magazin „Gala“ eingeschaltet worden sein, der gegen Jasmin und auch den Sender ProSieben Strafanzeige gestellt hat.

„Jasmin kommt rüber, wie sie ist“

Von Anfang an hatte „Joy“ bei GNTM für Wirbel gesorgt. Grund genug, um bei Kandidatin Julia aus Illertissen nachzuhaken: Alles übertrieben oder tatsächlich die Wahrheit? „Jasmin kommt im Fernsehen so rüber, wie sie ist, aber natürlich sieht man im Fernsehen nur das Extreme“, so das Nachwuchsmodel über ihre gewalttätige Mitstreiterin. Sie fügt jedoch hinzu: „In der Villa war sie eigentlich immer freundlich und hat auch oft die Küche geputzt oder größere Portionen gekocht, damit wir mitessen durften.“ Das entschuldige Jasmins Verhalten natürlich nicht, betont sie.

Die Konsequenzen

Die Ohrfeige blieb auch nicht ohne Konsequenzen: Wie zu erwarten musste die 18-Jährige die Show verlassen. Wie es mit der Anzeige weitergeht und ob sie vom Sender wegen ihres Verstoßes gegen die Verschwiegenheitsklausel belangt wird, ist bislang unklar.

Für Julia geht es auf jeden Fall weiter. Am Donnerstag, 28. März läuft um 20:15 Uhr die achte Folge von GNTM.

