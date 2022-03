Bald findet wieder der Girls’ Day statt. Jedes Jahr begeben sich an dem Tag Mädchen ab der fünften Klasse auf Berufssuche. Dieses Jahr findet der Mädchen-Zukunftstag am 28. April statt.

Was ist der Girls’ Day ?

? Wann findet er statt?

findet er statt? Wie können Mädchen daran teilnehmen ?

? Welche Aktionen sind geplant?

Girls’ Day 2022: Was ist das überhaupt?

Was möchte ich später mal werden? Diese Frage stellen sich viele Jugendliche und junge Erwachsene spätestens wenn sie auf die weiterführende Schule wechseln. Der Girls’ Day ist ein bundesweites Projekt zur Berufs- und Studienorientierung. An diesem Tag haben Mädchen die Möglichkeit sich über unterschiedliche Berufe zu informieren und ihre Fähigkeiten zu testen. Besonders im Fokus stehen Berufe, die männerdominiert sind, etwa Informatikerin, Industriemechanikerin, Tischlerin. Außerdem gehen sie weiteren Fragen nach: Was kann ich besonders gut? Was interessiert mich? Welche Berufe sind mir neu?

Auf einem sogenannten Berufe-Radar können Mädchen nach Unternehmen in ganz Deutschland und in ihrer Umgebung suchen und sich dort für den Girls’ Day anmelden. Vor Ort können sie mit Frauen in dem Beruf und in Führungspositionen sprechen, erhalten einen Einblick in den Berufsalltag und können selbst Dinge ausprobieren.

Girls’ Day Anmeldung: Wer kann wie teilnehmen?

fünften Klasse. Zunächst müssen sich alle Interessenten Unternehmen aus, das sie näher kennenlernen möchten und melden sich dort an. Teilnehmen kann an dem Tag jedes Mädchen ab der. Zunächst müssen sich alle Interessenten auf der Webseite des Veranstalters für den Girls’ Day registrieren, danach suchen sie sich auf dem Girls' Day-Radar einaus, das sie näher kennenlernen möchten und melden sich dort an.

Girls’ Day Unternehmen: Wie können Firmen mitmachen?

Jedes Jahr bieten Unternehmen, Hochschulen, Betriebe und Organisationen bundesweit rund 100.000 Plätze beim Girls’ Day an. An diesem Tag können die Mädchen Berufe kennenlernen, in denen der Frauenanteil für gewöhnlich unter 40 Prozent liegt. Beispielsweise in Technik, Handwerk, IT, Naturwissenschaften und der Industrie.

Die Unternehmen unterstützen durch ihre Teilnahme die Mädchen in ihrer Berufsorientierung, indem sie ihre Arbeit durch Mitmach-Aktionen, Workshops und Hospitationen vermitteln. Auf dem Girl’s Day-Radar können Unternehmen ihr Angebot kostenlos einstellen.

Girls’ Day Programm – Findet der Zukunftstag 2022 digital oder analog statt?

Coronabeding lief der Girls’ Day 2021 digital ab. 2020 fiel er komplett aus. In diesem Jahr ist ein hybrides Programm geplant, das heißt neben einem Angebot vor Ort im Betrieb, gibt es auch ein digitales Programm, sodass die Mädchen auch von zu Hause aus einschalten können.

Girls’ Day 2022: Welches Thema steht dieses Jahr im Fokus?

Der Girls’ Day 2022 steht unter dem Titel „Digitalisierung und Nachhaltigkeit“. Vor allem die jüngere Generation ist von dem digitalen Wandel betroffen, insbesondere in ihrem Alltag spielen das Smartphone und ein digitales Angebot im Internet eine wichtige Rolle. Am Girl’s Day können Mädchen deshalb Digitalisierung im beruflichen Kontext kennenlernen. Vor allem IT-Berufe werden eine zentrale Rolle in der Zukunft spielen. Da jedoch nur ein kleiner Anteil der Informatik-Studierenden weiblich ist, gilt es Mädchen für den Berufszweig zu sensibilisieren. Auch in anderen Bereichen wie Handwerk oder Ingenieurwesen werden digitale Kompetenzen immer wichtiger.

Daneben stehen Unternehmen vor der Herausforderung einer geschlechtergerechten Zukunft. Der Anteil an Männern und Frauen in den Berufen soll ausgeglichen werden.

Boys’ Day 2022: Berufsorientierung auch für Jungs

Parallel zu den Mädchen, können sich auch die Jungs zu Studium und Beruf informieren. Am Boys’ Day (28.04.2022) lernen sie Berufszweige kennen, in denen Männer eher unterrepräsentiert aber gesucht werden, etwa im Bereich Soziales, Gesundheit, Pflege und Erziehung.