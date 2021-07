DWD) in einer Unwetterwarnung bekanntgibt, ziehen von Südwesten Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter in der Stunde. Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern pro Stunde werden erwartet, ebenso Hagel in der Größe von 2 Zentimetern. Wie der Deutsche Wetterdienste ) in einer Unwetterwarnung bekanntgibt, ziehen von Südwestenauf. Dabei gibt es heftigenmit Niederschlagsmengen zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter in der Stunde.mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern pro Stunde werden erwartet, ebensoin der Größe von 2 Zentimetern.

Für welche Regionen in Baden-Württemberg gilt die Unwetterwarnung?

Der Deutsche Wetterdienst gibt die Warnungen für Landkreise sehr kurzfristig heraus, um möglichst genau sein zu können. Am Montagnachmittag warnt der DWD (Stand 20.16 Uhr) vor Unwetter in folgenden Landkreisen oder in Teilen dieser Landkreise:

Tübingen

Böblingen

Calw

Freudenstadt

Die Unwetterwarnung gilt – anders als noch am Nachmittag – aktuell (20.16 Uhr) nicht mehr für diese Landkreise:

Alb-Donau-Kreis

Stadt Ulm

Reutlingen

Biberach

Göppingen

Heidenheim

Ortenaukreis

Emmendingen

Schwäbisch Hall

Ludwigsburg

Heilbronn

Neckar-Odenwald-Kreis

Stadt Heidelberg

Rhein-Neckar-Kreis

Karlsruhe

Für welche Regionen in Bayern gilt die Unwetterwarnung?

Für weite Teile Bayerns gibt der DWD aktuell (Stand 20.16 Uhr) eine Unwetterwarnung heraus. Für diese Landkreise oder Teile der Landkreise in Bayern liegt derzeit eine Unwetterwarnung vor:

Augsburg

Ostallgäu

Unterallgäu

Landsberg am Lech

Fürstenfeldbruck

Aichach-Friedberg

Aichstätt

Ingolstadt

Neuburg-Schrobenhausen

Dachau

München

Pfaffenhofen a.d. Ilm

Freising

Kelheim

Landshut

Regensburg

Dingolfing-Landau

Rottal-Inn

Erding

Altötting

Miesbach

Rosenheim

Bad Tölz-Wolfratshausen

Trainstein

Berchtesgadener Land

Ebersberg

Erding

Mühldorf a. Inn

DWD Vorhersage für Bayern: Schwere Gewitter

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für den späten Montagnachmittag und am Abend mit weiteren schweren Gewittern in Teilen Bayerns. Vor allem in Alpennähe sei mit Starkregen, Sturmböen, Hagel und Gewittern zu rechnen, teilte der DWD am Montag in München mit. Auch in Teilen Frankens könne es zu schweren Gewittern kommen, sagen die Meteorologen voraus. Örtlich seien Starkregen bis zu 40 Liter pro Quadratmeter, Hagelkörner mit bis zu drei Zentimeter Durchmesser und Sturmböen bis 110 Stundenkilometer möglich.

Unwetter in Bayern am Montag – Überschwemmungen im Allgäu

Heftige Gewitter mit Starkregen haben am frühen Montagabend im Allgäu für Überschwemmungen gesorgt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums in Kempten musste die Feuerwehr im Raum Sonthofen und Burgberg (beides Landkreis Oberallgäu) ausrücken, um Keller auszupumpen. Der Umfang der Überflutungen war zunächst noch nicht absehbar.

Unwetter in Oberbayern sorgen für Unwetteralarm und Feuerwehreinsätze

Auch aus dem südlichen Oberbayern wurden einzelne Überschwemmungen und Feuerwehreinsätze gemeldet, wie das Polizeipräsidium Rosenheim berichtete. Im Landkreis Rosenheim ist am Abend der Unwetteralarm ausgelöst worden, wie das Landratsamt Rosenheim mitteilte. Dort sei ein Krisenstab mit Vertretern des Katastrophenschutzes, der Feuerwehr, des THW, des Rettungsdienstes und der Berg- und Wasserwacht zusammengetreten. „Bis kurz nach 21 Uhr waren die Einsatzkräfte zu rund 150 Einsätzen ausgerückt“, hieß es.

Starke Gewitter in Baden-Württemberg: Menschen verletzt durch Baumeinsturz

Bei einem schweren Gewitter in Rastatt sind am Montagabend durch einen umgefallenen Baum vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Sie seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Auch andere Bäume seien umgestürzt, zudem seien mehrere Baugerüste umgefallen. Eine Straßenunterführung lief voll, was dazu führte, dass zwei Autos im Wasser standen. Ob auch Keller von Häusern vollgelaufen waren, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Abend zudem vor starken Gewittern in den Regionen Stuttgart und Tübingen. Örtlich könne es Blitzschlag geben, vereinzelt könnten etwa Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden, teilten die Experten mit. „Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände“, hieß es weiter.

Unwetter in Bayern am Sonntag

Bereits am Wochenende hatten starke Unwetter vor allem in Oberbayern gewütet - in Eglfing im Landkreis Weilheim-Schongau kam dadurch nach Angaben der Polizei vom Montagmorgen sogar ein Mensch ums Leben. Der 57-jährige Jäger saß am Sonntagnachmittag in einem Waldstück auf einem Hochsitz, als dieser nach bisherigen Erkenntnissen von einer Windböe umgerissen wurde.

In der Nähe von Rosenheim hatte laut Polizei eine Mure eine Straße mit Schlamm verschüttet. Bäume waren umgestürzt und Straßen und Keller geflutet worden. In den Landkreisen Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen gab es insgesamt über 100 unwetterbedingte Einsätze, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Menschen wurden den Angaben zufolge leicht verletzt, als ein Baum auf ihr Auto fiel.