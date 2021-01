Gerry Marsden ist tot. Er war Sänger der britischen Band „Gerry and the Pacemakers“, ist im Alter von 78 Jahren an einer Infektion des Herzen gestorben. Das teilte ein Freund der Familie am Sonntag in London mit. Marsden, 1942 im britischen Liverpool geboren, landete mit seiner Band „Gerry and the Pacemakers“ 1963 drei Nummer-eins-Erfolge in den britischen Charts, darunter war auch eine Cover-Version von „You’ll never walk alone“.

