Die Nachricht schlug am Mittwoch ein wie eine Bombe: Nach 13 Jahren Bühnen-Abstinenz kehren Genesis mit ihrer „The Last Domino“-Tour noch 2020 zurück auf die Bühne. Zunächst werden Phil Collins, Mike Rutherford und Tony Banks im Herbst in Großbritannien live zu sehen sein. Da noch nicht klar ist, ob es danach auch eine „Festland-Europa“-Tour geben wird, die das Trio auch nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz führen könnte, ist noch nicht klar.

Deshalb könnte ein Besuch auf der „Insel“ auch für hiesige Fans in Betracht kommen. Hier erfahrt ihr alles zu Tickets, Vorverkauf und Terminen der Tour 2020:

Genesis Tour 2020: Termine und Städte

In diese Städte kommen Genesis auf ihrer Tour 2020:

19.11. – Belfast The SSE Arena, Belfast, GB

23.11. – Liverpool M&S Bank Arena, Liverpool, GB

26.11. – Newcastle Utilita Arena, Newcastle, GB

29.11. – London O2 Arena, London, GB30.11. – London O2 Arena, London, GB

02.12. – Leeds First Direct Arena, Leeds, GB

05.12. – Birmingham Arena, Birmingham, GB

08.12. – Manchester Arena, Manchster, GB

11.12. – Glasgow SSE Hydrom, Glasgow, GB

Genesis Tour 2020 Tickets: Wie, wann und wo beginnt der Vorverkauf?

Tickets für Genesis 2020 gibt es ab Freitag, 6.3.2020, 9 Uhr britischer, also 10 Uhr mitteleuropäischer Zeit, unter anderem auf der englischen Seite von Ticketmaster. Wissen sollten Fans allerdings: Zuvor hat es bereits einen sogenannten „Priority Sale“ von O2 gegeben, weshalb viele Tickets bereits weg sein dürften.

Genesis live auf Tour in Deutschland?

Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz fragen sich nun natürlich, ob die Band 2021 auch noch aufs europäische Festland auf Tour kommen könnte. Dazu gibt es bisher allerdings noch keine Erkenntnisse. Häufig folgen auf gut ausverkaufte Touren in englischsprachigen Ländern Touren auf dem europäischen Festland. Fans müssen sich hier wohl noch ein wenig gedulden.

Bei Genesis stellt sich zudem noch eine weitere Frage: Wie gut geht es Phil Collins? Der Sänger und Drummer hatte nach einer Rückenoperationen Nervenschäden davongetragen.

Phil Collins zuletzt 2019 in Stuttgart

Phil Collins war im Südwesten zuletzt im Juni 2019 bei einem Konzert zu erleben. Er trat in der Stuttgarter Mercedes Benz Arena vor 38.000 Fans am Gehstock auf, weil nach einer Rückenoperation sein rechter Fuß gelähmt war.

Phil Collins war zuletzt 2019 in Stuttgart auf der Bühne im Südwesten zu sehen.

© Foto: DPA/Christoph Schmidt

Collins zu Genesis Comeback: „Wir fühlten uns danach“

Phil Collins sagte in der BBC-Show von Zoe Ball: „Wir haben uns danach gefühlt. Das klingt vielleicht ein bisschen langweilig, aber wir sind einfach gerne beieinander und lieben es, miteinander Musik zu machen.“ Und er kündigte in einem BBC-Interview mit seinen Bandkollegen an, sie würden eine Mischung aus ihren größten Hits und älteren Songs spielen. "Es gibt Songs, bei denen man weiß, dass man sie spielen muss, weil das Publikum sich sonst betrogen fühlen würde", sagte der Sänger.