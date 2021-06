Genesis kündigten bereits im März 2020 die Reunion-Tour mit dem Namen „The Last Domino?“ mit Gitarrist Mike Rutherford, Sänger Phil Collins und Keyboarder Tony Banks an. Dann kam die Corona-Pandemie dazwischen und die groß angelegte Tournee wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Doch jetzt inzwischen stehen die Nachholtermine fest und Genesis stellen klar: Ihre Tour startet noch in diesem Jahr. Im September geht es los. Das Trio wird von ihrem langjährigen Tour-Gitarristen und Bassisten Daryl Stuermer und Collins‘ 20-jährigem Sohn Nic, der für seinen Vater hinter dem Schlagzeug einspringen wird. Phil Collins ist aufgrund eines Nervenschadens nicht mehr in der Lage über eine längere Schlagzeug zu spielen.

Genesis: Die Band im Steckbrief - Band, Songs, Buch

Bandname: Genesis

Gründung: 1967

Gründungsort: Godalming, England

Verkaufte Tonträger: 150 Millionen

Stilrichtung: Progressive Rock, Pop-Rock

Gründungsmitglieder: Tony Banks (Keyboard), Mike Rutherford (Bass, Gitarre), Peter Gabriel (Gesang, Flöte), Anthony Phillips (Gitarre), Chris Stewart (Schlagzeug)

Aktuelle Besetzung: Tony Banks (Keyboard), Mike Rutherford (Bass, Gitarre), Phil Collins (Gesang, Schlagzeug)

Songs: Invisible Touch, I Can’t Dance, That’s All, Land of Confusion

Buch: „Das Buch GENESIS“ (Phil Collins, Mike Rutherford, Tony Banks, Peter Gabriel, Steve Hackett)

Homepage: www.genesis-music.com

Instagram: @genesis_band

Phil Collins: Trennung, Krankheit – Genesis fängt ihn auf

Phil Collins so gar nicht gerecht werden will. Wäre die Genesis hinter sich. Doch statt mit seiner Musik macht Collins mit der zweiten Trennung von seiner Ex-Frau Orianne und einem bitteren Rosenkrieg Schlagzeilen. Der einst so vitale und quirlige Genesis-Frontmann gibt derzeit ein trauriges Bild ab, das dem Popstar und Entertainerso gar nicht gerecht werden will. Wäre die Corona-Pandemie nicht dazwischen gekommen, hätte er gerade eine Tournee mit seiner Bandhinter sich. Doch statt mit seinermacht Collins mit der zweiten Trennung von seiner Ex-Frau Orianne und einem bitteren Rosenkrieg Schlagzeilen.

Das Schlagzeug spiele in der Band vermisse er: „Ich wäre bescheuert, wenn ich sagen würde, es fehlt mir nicht. Schließlich habe ich das mein ganzes Leben lang gemacht.“ Nun unterstützt ihn sein Sohn Nicolas. Er wir auch in Zukunft für Genesis zu dem Drum-Sticks greifen. Genesis-Keyboarder Tony Banks merkt an: „Er hat einen Sound, der mich daran erinnert, wie Phil früher gespielt hat.“

Termine: Tour von Genesis und Phil Collins in Europa

Der Schwerpunkt der Tour liegt unbestritten auf dem nordamerikanischen Kontinent. Die meisten Shows finden in den USA und Kanada statt. Für weitere Auftritte wird die Gruppe nach Großbritannien und Irland fliegen.

Konzerte in Deutschland sind indes nicht geplant.

Alle Europa-Termine im Überblick:

15.09.2021 – Dublin, IE, 3 Arena

16.09.2021 – Dublin, IE, 3 Arena

18.09.2021 – Belfast, IE, SSE Arena

20.09.2021 – Birmingham, UK, Utilita Arena

21.09.2021 – Birmingham, UK, Utilita Arena

22.09.2021 – Birmingham, UK, Utilita Arena

24.09.2021 – Manchester, UK,Manchester Arena

25.09.2021 – Manchester, UK, Manchester Arena

27.09.2021 – Leeds, UK, First Direct Arena

28.09.2021 – Leeds, UK, First Direct Arena

30.09.2021 – Newcastle, UK, Utilita Arena

01.10.2021 – Newcastle, UK, Utilita Arena

10.03.2021 – Liverpool, UK, M&S Bank Arena

04.10.2021 – Liverpool, UK, M&S Bank Arena

07.10.2021 – Glasgow, UK, SSE Hydro

08.10.2021 – Glasgow, UK, SSE Hydro

11.10.2021 – London, UK, O2 Arena

12.10.2021 – London, UK, O2 Arena

13.10.2021 – London, UK, O2 Arena