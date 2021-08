pandemiebedingt nicht in den Kölner Messehallen, sondern in Form verschiedener Video-Livestreams im Netz statt. Den Anfang macht die Opening Night Live, in der ab 20.00 Uhr zahlreiche Neuheiten aus der Welt der Computerspiele vorgestellt werden. Die rein digitale Gamescom beginnt am Mittwoch mit einer Online-Eröffnungsgala. Die größte Spielemesse der Welt findet in diesem Jahrnicht in densondern in Form verschiedener Video-im Netz statt. Den Anfang macht die Opening Night Live, in der ab 20.00 Uhr zahlreiche Neuheiten aus der Welt der Computerspiele vorgestellt werden.

Gamescom findet komplett im Netz statt

Opening Night auch 2020 schon moderiert hatte. Zwei Millionen Menschen weltweit schauten nach Angaben der Gamescom-Veranstalter dabei zu. Bereits 2020 musste Gamescom ursprünglich als Hybrid-Veranstaltung im Netz und vor Ort geplant - allerdings im kleineren Rahmen als vor der Pandemie. Bei der bislang letzten regulären Gamescom 2019 kamen insgesamt 370.000 Besucher zu der Messe. Anfang Mai hatten die Veranstalter Koelnmesse und der Branchenverband Game aber beschlossen, die Gamescom auch dieses Jahr komplett ins Netz zu verlagern. Moderiert wird die Show von Games-Journalistin Natascha Becker und US-Entertainer Geoff Keighley, der dieauch 2020 schon moderiert hatte. Zwei Millionen Menschen weltweit schauten nach Angaben derdabei zu. Bereits 2020 musste die Gamescom wegen der Corona-Pandemie komplett im Netz stattfinden. Für 2021 war dieursprünglich als Hybrid-Veranstaltung im Netz und vor Ort geplant - allerdings im kleineren Rahmen als vor der Pandemie. Bei der bislang letzten regulären2019 kamen insgesamt 370.000 Besucher zu der Messe. Anfang Mai hatten die Veranstalter Koelnmesse und der Branchenverband Game aber beschlossen, die Gamescom auch dieses Jahr komplett ins Netz zu verlagern.

Und hier natürlich die deutsche Version von unserem wundervollen @Gronkh pic.twitter.com/e8JAaR5YvR — gamescom (@gamescom) August 24, 2021

Das sind die Nominierten des gamescom awards 2021:

Die Gewinner folgender Plattform-Kategorien werden im Rahmen der gamescom: Opening Night Live am 25. August ab 20 Uhr bekannt gegeben.

Best Microsoft Xbox Game

Elden Ring, Bandai Namco Entertainment Europe

Far Cry 6, Ubisoft

Halo Infinite, Microsoft Deutschland

Best Nintendo Switch Game

Just Dance 2022, Ubisoft

Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft

Best PC Game

Age of Empires IV, Microsoft Deutschland

Elden Ring, Bandai Namco Entertainment Europe

Syberia: The World Before, astragon Entertainment

Elden Ring, Bandai Namco Entertainment Europe

Tales of Arise, Bandai Namco Entertainment Europe

The Dark Pictures: House of Ashes, Bandai Namco Entertainment Europe

Die Gewinner folgender Genre-Kategorien und gamescom global awards werden im gamescom studio am Donnerstag, 26. August und Freitag, 27. August bekannt gegeben.

Best Action Adventure Game

Elden Ring, Bandai Namco Entertainment Europe

Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft

Syberia: The World Before, astragon Entertainment

Best Action Game

Far Cry 6, Ubisoft

Halo Infinite, Microsoft Deutschland

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, Ubisoft

Best Family Game

Just Dance 2022, Ubisoft

Run Prop, Run!, PlayTogether Studio

Super Dungeon Maker, rokaplay

Best Indie Game

Dorfromantik, Toukana Interactive

Inua, Arte France

Lost in Random, Electronic Arts

Best Role Playing Game

Elden Ring, Bandai Namco Entertainment Europe

Encased, Koch Media

Tales of Arise, Bandai Namco Entertainment Europe

Best Simulation Game

Climber: Sky is the Limit, Art Games Studio S.A., A2 Softworks

Landwirtschafts-Simulator 22, astragon Entertainment

Undisclosed Title

Best Sports Game

Climber: Sky is the Limit, Art Games Studio S.A., A2 Softworks

FIFA 22, Electronic Arts

iders Republic, Ubisoft

Best Strategy Game

Age of Empires IV, Microsoft Deutschland

Company of Heroes 3, SEGA Europe

Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft

Best Multiplayer Game

Halo Infinite, Microsoft Deutschland

Riders Republic, Ubisoft

The Dark Pictures: House of Ashes, Bandai Namco Entertainment Europe

Best Ongoing Game

Apex Legends, Electronic Arts

Black Desert Online, Pearl Abyss Corp.

Endzone - A World Apart: Prosperity, Assemble Entertainment

Most Original Game

Dice Legacy, Koch Media / DESTINYbit

Riders Republic, Ubisoft

tERRORbane, WhisperGames

Staatssekretär warnt vor sexueller Belästigung und Mobbing im Netz

Zu Beginn der Spielemesse Gamescom hat das Bundesjustizministerium strengere Regeln für Online-Spieleplattformen gefordert. "Wo sich Millionen vor allem junge Menschen jeden Tag bewegen und miteinander kommunizieren, darf es keine blinden Flecken beim Schutz vor Straftaten geben", sagte Justizstaatssekretär Christian Kastrop dem "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe). Kastrop warnte insbesondere vor sexueller Belästigung von Kindern und Jugendlichen und Cybermobbing. Für Online-Spieleplattformen forderte der Justizstaatssekretär "verpflichtende Regeln und starke Verbraucherrechte". In den Verhandlungen um den Digital Services Act auf EU-Ebene wolle sich die Bundesregierung dafür einsetzen. Mit dem Vorhaben will die EU die Geschäftspraktiken von Onlineplattformen genauer regeln. "Spieleplattformen müssen von den künftigen europäischen Regeln erfasst sein, damit strafbare und jugendgefährdende Inhalte sehr schnell gelöscht werden", sagte Kastrop weiter. Als "inhaltliches Vorbild" solle das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz und das kürzlich beschlossene Gesetzespaket gegen Hass und Hetze im Netz dienen. Kastrop nannte als Gefahren für Kinder und Jugendliche im Internet insbesondere Cybergrooming, also die Kontaktaufnahme mit Kindern zur Anbahnung sexueller Kontakte, und Cybermobbing. Virtuelle Räume dürften jedoch keine rechtsfreien Räume sein, forderte er. "Sexuelle Belästigung oder Bedrohungen müssen auch bei Online-Spielen wie in sozialen Medien und auf der Straße durch den Rechtsstaat konsequent verfolgt werden". Strafbewehrte Inhalte wie Hate Speech seien bei Games glücklicherweise sehr selten, sagte Felix Falk, Geschäftsführer des für die Spielebranche zuständigen Verbands Game. Diese fänden sich eher in sozialen Medien „und für solche Fälle greifen richtigerweise bereits verpflichtende Regeln sowie starke und gerade nochmals erweiterte Verbraucherrechte.“ „Darüber hinaus gehen Games-Unternehmen auf verschiedenen Wegen freiwillig auch dagegen vor, wenn es in einzelnen Spielen zu beleidigender oder diskriminierender Kommunikation kommt“, so Falk weiter. Dafür gebe es etwa Community-Manager, die Regeln durchsetzen und Verstöße sanktionieren. „Die Erfahrungen zeigen allerdings auch, dass die zuständigen Behören ihre digitalen Kompetenzen dringend weiter ausbauen müssen, um auch ihrer Aufgabe gerecht werden zu können.“