Die Fasnetszeit endet jedes Jahr mit der Tradition des Funkens. Dabei werden nicht nur die bösen Geister vertrieben, sondern auch der Winter. Das Funkenfeuer, das am Sonntag nach Aschermittwoch abgebrannt wird, besteht aus Weihnachtsbäumen und anderem Holz. In manchen Städten und Gemeinden hängt das Funkenfeuer mit einer symbolischen Tötung einer Hexe zusammen. Die sogenannte „Funkenhexe“ ist eine Puppe, die meist aus Stroh, Heu oder auch Sägemehl besteht.

Der Funken findet in diesem Jahr vor allem am 29. Februar oder am 1. März statt. Hier eine Übersicht an Funkenfeuern in Oberschwaben:

Meersburg (Wetterkreuz): Samstag, 29. Februar 2020, 18.30 Uhr

Ostrach (Ostrachtalschule): Samstag, 29. Februar 2020, 18.45 Uhr

Isny (Isny im Allgäu): Samstag, 29. Februar 2020, 18.30 Uhr

Unterwaldhausen: Samstag, 29. Februar 2020

Unteruhldingen (am Fischerhafen): Samstag, 29. Februar 2020, 19 Uhr

Weildorf (Salem): Samstag, 29. Februar 2020, 19 Uhr

Blönried (Aulendorf): Samstag, 29. Februar 2020, 19 Uhr

Blaubeuren (Seißen, Rauher Burren): Sonntag, 1. März 2020

Blaubeuren (Gerhausen, Sportplatz): Sonntag, 1. März 2020, 18 Uhr

Wangen (Ostrach): Sonntag, 1. März 2020, 19 Uhr

Lottenweiler (Friedrichshafen): Sonntag, 1. März 2020, 19 Uhr

Ochsenhausen (Feuerwehr Ochsenhausen): Sonntag, 1. März 2020, 18 Uhr

Pfullendorf (Hof Weißhaupt / Seepark): Sonntag, 1. März 2020, Uhrzeit bei Eintreten der Dunkelheit

Bad Salgau (Schillerhöhe): Sonntag, 1. März 2020, 19 Uhr

Magenbuch (Ostrach): Sonntag, 1. März 2020, 18.30 Uhr

Jettkofen (Kogenwinkel): Sonntag, 1. März 2020, 19 Uhr

Bad Buchau (Kappeler Höhe): Sonntag, 1. März 2020, 19 Uhr

Gehrenberg (auf der Panzerwiese): Sonntag, 1. März 2020, 19 Uhr

Habsthal-Rosna (über dem Friedhof): Sonntag, 1. März 2020, 18 Uhr

Ochsenbach (Brunnenäcker): Sonntag, 1. März 2020, 19 Uhr

Bei den Veranstaltungen, bei denen die Uhrzeiten noch fehlen, werden wir diese zeitnah ergänzen. Wir haben eine Veranstaltung vergessen? Schickt uns die Info an online-redaktion@swp.de