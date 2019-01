Deutsche Bahn „Bahn-Verspätungsschal“ wird versteigert

München / Christian Kern

Er sorgt bei Twitter für Aufsehen: Der Schal, mit dem eine Münchner Pendlerin die Verspätungen der Deutschen Bahn visualisiert. Nun kommt das Modestück unter den Hammer.

Über 20.000 „Gefällt mir“-Angaben, tausende Kommentare und unzählige Medienberichte – der „Bahn-Verspätungsschal“ einer Münchnerin ist auf dem sozialen Netzwerk „Twitter“ schon jetzt eine kleine Berühmtheit.

Und damit nicht genug: Der selbstgestrickte Schal ist mittlerweile so populär, dass sich die Deutsche Bahn selber dazu geäußert hat: „Grundsätzlich ist das natürlich ein Thema, das uns nicht glücklich macht und an dem wir mit Hochdruck arbeiten. Aber: Das nenne ich mal kreativ, sensationeller Schal, großartig“, schrieb die PR-Leiterin der Bahn Antje Neubauer.

Bieten für den guten Zweck

Doch trotz all dem Ruhm blieb eine Frage zunächst unbeantwortet: Was passiert mit dem nun mit dem Schal? Am Montagabend lüftete die Tochter der Münchnerin, die das Foto mit dem Schal auf Twitter hochgeladen hatte, dann das Geheimnis: Der Schal kommt unter den Hammer.

Ab sofort können Interessierte auf der Internet-Plattform „Ebay“ für das Modestück mitbieten. Allerdings müssen die Bieter dafür einen tief in die Tasche greifen.

Denn bereits knapp einen Tag nach Auktionsstart lag das Höchstgebot bei über 1000 Euro. Immerhin: Der Erlös kommt einem gemeinnützigen Zweck zugute. Die Twitter-Nutzerin kündigte nämlich an, die komplette Summe an die Bahnhofsmission zu spenden.

