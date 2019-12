Der Klassiker zu Weihnachten: Vanillekipferl

Vanillekipferl-Rezepte gibt es wie Sand am Meer. Trotzdem darf dieser Klassiker natürlich nicht in der Liste fehlen. Einer Sage nach hat ein Wiener Bäcker die Kipferl im Jahr 1683 erfunden. Um das Osmanische Reich zu verspotten, erfand er ein Gebäck in Form des türkischen Halbmonds. Tatsächlich dürften die Kipferl aber schon viel älter sein. Ein Rezept für Vanillekipferl findet ihr auf dem Blog „Puderzuckerliebe“. Dort gibt es auch das Rezept für eine glutenfreie Variante. Außerdem lässt sich die Anleitung mit nur einem Klick ausdrucken. Perfekt für die Rezeptsammlung.

© Foto: Puderzuckerliebe

Typisch zu Weihnachten: Zimtsterne

Über Zimtsterne gibt es so einiges zu sagen. Dass sie einfach zuzubereiten sind gehört allerdings nicht dazu. Gerne werden sie im Ofen mal steinhart oder verwandeln sich in eine homogene Zimtmasse. Trotzdem wollen wir euch die absoluten Klassiker nicht vorenthalten und haben euch das einfachste Rezept rausgesucht. Also: probiert euch aus!

Auf dem Blog „Bake to the Roots“ gibt euch Marc viele Tipps, damit die Zimtsterne gelingen. Für sein Rezept braucht ihr außerdem nur wenige Zutaten.

Zuckerfreie Plätzchen in der Adventszeit

Klar gehört in die Weihnachtsplätzchen eigentlich Zucker – und das ist auch in Ordnung. Aber wem das irgendwann zu viel wird, dem werden leckere Alternativen geboten. So zum Beispiel die zuckerfreien, natürlich gesüßten Plätzchen von Flowers On My Plate. Zumindest optisch ist das Weihnachtsgebäck zuckersüß...

Weihnachtsplätzchen zuckerfrei? Überzeugt euch selbst.

© Foto: flowersonmyplate

Ausgefallen: Oreo-Cookies selbst machen

Sie gehörten wohl zu den beliebtesten Keksen auf dem Planeten: Cookies von Oreo. Die kleinen, leckeren Sandwich-Kekse kann man auch einfach selbst machen. Zeitaufwand: eine Stunde für 30 Kekse. Das Rezept gibt es bei kaffeeundcupcakes.de.

Schnell und einfach: Erdnussbutter-Mandel-Kekse

Diese Kekse kann wirklich jeder schnell und einfach backen. Einfach alle Zutaten vermischen, den Teig aufrollen, in Stücke schneiden und ab in den Ofen. Nach einer halben Stunde ist ein ganzes Blech mit Erdnusbutter-Mandel-Keksen fertig. Ein Rezept gibt es auf chefkoch.de. Wenn man die Butter im Rezept gegen Margarine tauscht, sind die Kekse sogar vegan.

Für ganz Faule: Schokocrossies

Das selbstgemachte Naschwerk schlechthin für alle faulen Genießer: Schokocrossies. Sie sind nicht nur beliebt, sondern auch sehr einfach herzustellen. Alles, was man dafür benötigt sind Cornflakes, Mandeln und Schokolade – oder Kuvertüre, eine Schokomasse zum Schmelzen. Natürlich kann man auch vegane Kuvertüre verwenden. Zeitaufwand: Etwa 20 Minuten für die Herstellung und drei Stunden, bis die Crossies abgekühlt sind. Einige Rezepte geben als weitere Zutat Butter an. Eines dieser Rezepte findet ihr auf backenmachtgluecklich.de.

Süß und salzig: vegane Brezelhappen – ohne backen

Auch für die Faulen unter uns sind die veganen Brezelhappen perfekt geeignet. Man braucht nicht mal einen Backofen. Und was lässt das Schwabenherz höher schlagen als Salzbrezeln? Ist doch klar: Salzbrezeln mit Erdnussbutterfüllung und Schokoglasur. Die veganen „Kekse“ gibt es auf dem Blog „Vegan Mom“ für euch.

Super fix: Kokosmakronen

Wie für die Schokocrossies braucht man auch hier keinen Backofen. Es reichen ein Herd und ein Topf. Die Kokosmakronen kann man in vielen verschiedenen Varianten herstellen – zum Beispiel mit Schokolade, mit Quark oder vegan. Nach dreißig Minuten sind die Makronen fertig. Ein Rezept findet ihr auf springlande.de.