Filderstadt Fünf DHL-Transporter bei Unfall beschädigt: Virales Video

Filderstadt / DPA

Kurioser Unfall im Flughafentunnel: Gleich fünf Transporter desselben Paketdienstzustellers sind in Filderstadt (Landkreis Esslingen) bei einem Unfall beschädigt worden. Ein 26-jähriger Paketdienstfahrer der Firma DHL fuhr am 31. Januar an einer Ampel auf einen anderen Transporter auf. Durch die Kollision wurden noch drei weitere Transporter aufeinander geschoben. Der 24-jährige Fahrer, auf den der Unfallverursacher auffuhr, erlitt leichte Verletzungen. Die anderen Fahrer im Alter von 19 Jahren bis 28 Jahren blieben unverletzt. Laut Polizei entstand ein Schaden von 50 000 Euro. Alle beschädigten Fahrzeuge waren im Auftrag von DHL Express unterwegs. Im Internet macht derzeit ein Video die Runde, das die lange Schlange beschädigter gelber Transporter kurz nach dem Unfall zeigt.

Am Flughafen Stuttgart befindet sich ein Umschlagplatz des Paketdienstes, teilte ein Sprecher von DHL mit. Deshalb sei es gar nicht so ungewöhnlich, dass an dieser Stelle mehrere Transporter auf einmal unterwegs sind. Allen Widrigkeiten zum Trotz konnte der Paketdienst seine Aufträge ausführen: „Alle Sendungen blieben unbeschädigt und konnten planmäßig zugestellt werden“, sagte der DHL-Sprecher.

Mitteilung der Polizei vom 31. Januar

Video vom 4.2.