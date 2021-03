Das Wetter passt schon gut, jetzt ist es auch offiziell: Der Frühling hat begonnen. Zumindest aus meteorologischer Sicht. Denn am Montag, 01.03.2021, ist meteorologischer Frühlingsanfang.

Wann beginnt der Frühling? Diese Frage kann zweifach beantwortet werden. Denn wir unterscheiden zwischen meteorologisch und kalendarisch. Wir nennen euch hier die Daten zum Frühlingsbeginn und erklären, wieso es zwei Starts gibt.

Frühlingsanfang 2021 meteorologisch

Der meteorologische Frühlingsanfang ist jedes Jahr am 1. März. In diesem Jahr ist das am Montag. Dabei handelt es sich um ein fixes Datum, da das Jahr meteorologisch gesehen in vier Jahreszeiten eingeteilt ist: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Jede Jahreszeit besteht aus drei Monaten. Im Frühling sind das März, April und Mai

Frühlingsanfang 2021 kalendarisch – Warum später?

Wenige Wochen nach dem meteorologischen Frühlingsbeginn ist der kalendarische Frühlingsanfang. Dieser ist über den Sonnenstand definiert. Das bedeutet, dass die Sonne an diesem Termin senkrecht über dem Äquator steht. 2021 ist der kalendarische Frühlingsbeginn am Samstag, 20. März.

An diesem Tag sind Tag und Nacht etwa gleich lang. Dieser Zustand kommt zweimal im Jahr vor – zum kalendarischen Frühlings- und Herbstanfang. Man bezeichnet diese Tage auch als Tagundnachtgleiche beziehungsweise Äquinoktium. Im Frühjahr fällt dieser Tag regelmäßig auf den 19., 20., oder 21. März.

Zeitumstellung 2021 März: Wann beginnt die Sommerzeit?

Im März ist nicht nur der doppelte Frühlingsanfang. Wie jedes Jahr stellen wir in diesem Monat auch die Uhren auf Sommerzeit um. Dabei kommen immer wieder die Fragen auf: Stellen wir die Uhren vor oder zurück? Seit wann gibt es die Zeitumstellung und sollte sie nicht abgeschafft werden? Die Antworten auf alle Fragen findet ihr hier: