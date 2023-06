Am Dienstagvormittag brach in mehreren Gebäuden des Freizeitparks Karls Erdbeerhof in Elstal bei Wustermark (Landkreis Havelland) ein Brand aus. Ein Sprecher der Polizei bestätigte, dass es bei dem Vorfall mehrere Verletzte gab, hauptsächlich aufgrund von Rauchgasvergiftungen. Die betroffenen Personen wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Das war die Ursache für den Brand

Gemäß den Informationen der Polizei soll das Feuer in einer Werkstatt ausgebrochen sein. Daraufhin wurde der Park evakuiert und die Zufahrtswege zum Freizeitpark wurden gesperrt. Ein Sprecher der Feuerwehr gab bekannt, dass die Einsatzkräfte derzeit daran arbeiten, das Feuer einzudämmen. Polizei und Feuerwehr bezeichneten den Vorfall als einen Großeinsatz. Mehrere Feuerwehren aus benachbarten Gemeinden sind an den Löscharbeiten beteiligt. Die genauen Hintergründe des Brandes waren zunächst unklar.

Video zeigt riesige Rauchwolke

