Messerattacke in Frankfurt: Beamte der Spurensicherung sichern Blutspuren an einem Café in der Niddastraße, in dessen Schaufenster noch die Porträts des rechtsextremen Anschlags von Hanau zu sehen sind. Bei einer mutmaßlichen Messerattacke sind am Morgen mehrere Menschen verletzt worden. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Weitere Einzelheiten etwa zur Schwere der Verletzungen waren zunächst nicht bekannt.

© Foto: Frank Rumpenhorst/dpa