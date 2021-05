Die spanische Metropole Barcelona bietet Besuchern wunderschöne Orte wie den Park Güell oder die Sagrada Familia. Die Herzen von Rennsport-Fans schlagen jedoch besonders bei der sich durch das Hinterland der Metropole schlängelnden Rennstrecke Circuit de Barcelona-Catalunya höher. Auf dem 4,675 km langen Kurs im Norden der Stadt geht die Formel-1-WM 2021 am Wochenende mit dem Großen Preis von Spanien weiter.

Nach drei Rennen zeichnet sich in dieser Formel 1 Saison ein WM-Zweikampf zwischen Max Verstappen und Weltmeister Lewis Hamilton ab. Der aktuelle Champion hatte in Portugal am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal die Nase vorn. Gespannt werden die Formel-1-Fans auch auf Mick Schumacher schauen, ob er in Spanien seine positive Entwicklung fortsetzt.

Wann sind die Trainings? Wann ist das Qualifying? Wer überträgt das Rennen am Sonntag in Barcelona? Alle Infos im Überblick.

Formel 1 Rennen in Spanien: Start, Datum, Uhrzeit und Strecke

Der Start des Formel-1-Rennens in Barcelona im Überblick:

Saison: Formel 1 Saison 2021

Rennen: Großer Preis von Spanien

Grand-Prix: 4 von 23

Datum: 05.05.2021

Uhrzeit: 15:00 Uhr

Ort: Barcelona, Spanien

Rennstrecke: Circuit de Barcelona-Catalunya

Streckenlänge: 4,675 Kilometer

Termine und Zeitplan des GP von Spanien: Training, Qualifying und Rennen

Der Zeitplan und die Termine im Überblick:

1. Training: Freitag, 07. Mai 2021, um 11:30 Uhr

2. Training: Freitag, 07. Mai 2021, um 15:00 Uhr

3. Training: Samstag, 08. Mai 2021, um 12.00 Uhr

Qualifying: Samstag, 09. Mai 2021, um 15:00 Uhr

Rennen: Sonntag, 10. Mai 2021, um 15.00 Uhr

Formel 1 Übertragung im TV 2021: Free-TV, Live-Stream, RTL

Rennwochenende in Spanien wird live im Pay-TV auf Sky übetragen. In dieser Saison werden zudem vier Rennen live im Free-TV gezeigt. Das Rennen am Sonntag in Barcelona gehört auch dazu. Zuletzt im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt wurde der Das gesamtewird live im Pay-TV aufübetragen. In dieser Saison werden zudem vier Rennen live im Free-TV gezeigt. Dasgehört auch dazu. Zuletzt im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt wurde der Große Preis der Emilia Romagna in Italien

Alle Infos zur Übertragung des Grand Prix von Spanien:

1. Training: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

2. Training: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

3. Training: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

Qualifying: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

Rennen: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream), RTL (Free-TV), TVNow (Stream)

