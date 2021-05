Die Formel 1 geht schon heute am 20.05.2021 mit den freien Trainings für den Großen Preis von Monaco weiter. Im Gegensatz zu den anderen Grands Prix zuvor, beginnt das Rennwochenende in Monte Carlo nicht an einem Freitag, sondern traditionsgemäß an einem Donnerstag. Der Freitag kann daher dafür genutzt werden, die Autos, Ersatzteile und sonstiges Equipment ins enge Fahrerlager zu transportieren. Nach einem dritten freien Training am Samstagvormittag geht dann beim Qualifying der WM-Zweikampf zwischen Titelverteidiger Lewis Hamilton und Max Verstappen weiter. Die beiden Top-Piloten werden dann um die beste Startposition für das Rennen am Sonntag kämpfen. Mit Spannung blicken die deutschen Zuschauer zudem auf Sebastian Vettel und Mick Schumacher.

Wann findet der GP in Monaco statt? Wann gehen die Fahrer an den Start? Wo werden die Trainings live im Free-TV und Stream übertragen?

Formel 1 Rennen in Monaco: Start, Datum, Uhrzeit und Strecke

Der Start des Formel-1-Rennens in Monaco im Überblick:

Saison: Formel 1 Saison 2021

Rennen: Großer Preis von Monaco

Grand-Prix: 5 von 23

Datum: 23.05.2021

Uhrzeit: 15:00 Uhr

Ort: Monaco

Rennstrecke: Circuit de Monaco

Streckenlänge: 3,337 Kilometer

Termine und Zeitplan des GP in Monaco: Training heute, Qualifying und Rennen

Der Zeitplan und die Termine im Überblick:

1. Training: Donnerstag, 20. April 2021, um 11:30 Uhr

2. Training: Donnerstag, 20. April 2021, um 15:00 Uhr

3. Training: Samstag, 22. Mai 2021, um 12.00 Uhr

Qualifying: Samstag, 22. Mai 2021, um 15:00 Uhr

Rennen: Sonntag, 23. Mai 2021, um 15.00 Uhr

Formel 1 Übertragung im TV 2021: Free-TV, Live-Stream, RTL

Der gesamte Rennwochenende in Monaco wird live im Pay-TV auf Sky übetragen. In dieser Saison werden zudem vier Rennen live im Free-TV gezeigt. Das Rennen am Sonntag in Monaco gehört allerdings nicht dazu und wird daher nur im bezahlpflichtigen Fernsehen zu sehen sein..

Alle Infos zur Übertragung des Grand Prix in Monaco:

1. Training: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

2. Training: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

3. Training: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

Qualifying: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

Rennen: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

1. Freies Training: Das sind die Ergebnisse von Verstappen, Hamilton, Vettel und Co.

Die Favoriten auf den Gewinn des Formel-1-Klassikers in Monte Carlo haben beim ersten Freien Training nicht die schnellste Runde gedreht. Siebenfach-Weltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton kam am Donnerstag bei der einstündigen Einheit auf den fünften Platz in seinem Mercedes. Max Verstappen, der Zweite in der WM-Wertung mit 14 Punkten Rückstand auf den führenden Briten, belegte im Red Bull den dritten Platz. Die Bestzeit fuhr der Teamkollege des Niederländers, Sergio Perez.

Auf Rang zwei kam auf der einen schnellen Runde auf dem nur 3337 Meter langen Stadtkurs Carlos Sainz aus Spanien im Ferrari. Für dessen Stallrivalen Charles Leclerc war der Auftakt zum persönlichen Heimrennen schnell vorbei: Nach einem Getriebeproblem musste der Monegasse den Ferrari nach vier Runden in der Box abstellen.

Sebastian Vettel schaffte es in Monaco, wo er 2011 im Red Bull und 2017 im Ferrari gewonnen hatte, im Aston Martin auf den achten Platz im Training. Mick Schumacher wurde im Haas-Rennwagen 18.

Rennen in Monaco: Alle Infos zum Start des Grand Prix

Die Elite der Rennfahrer ist zurück in Monaco. Für Mick Schumacher ist es eine ersehnte Premiere, für Sebastian Vettel vor allem eine Erinnerung an bessere Zeiten.