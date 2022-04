Der Apfel in der Bahn, das Süßstückchen am Nachmittag und die Tüte Chips vor dem Fernseher – Zwischenmahlzeiten sind beliebt. Statista zufolge konsumieren rund 28 Prozent der Menschen in Deutschland täglich Snacks und Süßigkeiten. In den USA spricht man bereits von einer „Snackification...