Es ist das bisher einzige Konzert in Deutschland 2020. Zum 25-jährigen Bandjubiläum spielen Dave Grohl und seine Jungs ihre größten Hits in der legendären Waldbühne in Berlin. Tickets kosten 95 Euro plus Gebühren. Der Vorverkauf startet am Montag , 10. Februar 2020 um 14 Uhr bei Eventim.

1994 gründete Ex-Nirvana-Drummer die Foo Fighters. Sie wurden mit 12 Grammys ausgezeichnet. Insgesamt haben sie neun Studioalben veröffentlicht. Das zehnte Album ist für 2020 angekündigt.