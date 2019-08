Am Flughafen in München ist es am Dienstagmorgen zu einer Sicherheitspanne gekommen. Eine Person ist ohne Kontrolle in ein Terminal gelangt.

Wegen einer Sicherheitspanne sind am Dienstagmorgen große Teile des Münchner Flughafens gesperrt. Das vermeldete der Flughafen über seinen Twitter-Kanal. Demnach sei eine Person durch eine Notausgangstür vom „Unclean in den Clean-Bereich des Terminal 2 gelangt“, heißt es auf der Homepage des Flughafen Münchens. Mittlerweile seien die ersten Bereiche wieder freigegeben worden, schreibt die Bundespolizei in einem Update auf Twitter. Die restlichen werden derzeit weiterhin durchsucht.

Nachdem der gesuchte Mann gefasst wurde, müsse geprüft werden, wo sich der Passagier zwischenzeitlich aufgehalten habe. Davon sei abhängig, wie schnell die Abfertigung im Terminal 2 sowie in den Bereichen B und C des Terminals 1 wieder aufgenommen werden kann. Dort waren die Abfertigungen der Passagiere eingestellt worden, eine Ebene im Terminal 2 wurde komplett geräumt.

Passagiere sollen sich bezüglich ihres Fluges bei ihrer Airline erkundigen. Wie viele Starts und Landungen dadurch verschoben werden oder gar ausfallen, war zunächst unklar. Das hänge von der Dauer des Polizeieinsatzes ab, sagte ein Flughafensprecher.

Sicherheitspanne sorgte vergangenes Jahr für Chaos

Zwei ähnliche Vorfälle ereigneten sich bereits 2018. Im Juli war eine Frau in den Sicherheitsbereich gelangt, ohne zuvor kontrolliert worden zu sein. Terminal 2 des Flughafens wurde stundenlang gesperrt, hunderte Flüge mussten gestrichen werden.

32.000 Passagiere betroffen Sicherheitspanne stürzt Flughafen München ins Chaos Eine stundenlange Sperrung von zwei Abflughallen hat am Flughafen München zum Ferienbeginn in Bayern chaotische Zustände verursacht.

Wenige Wochen später kehrte ein Passagier auf dem Weg zum Kofferband um und ging zurück zum Gate. Hier wurde das Terminal nur kurzzeitig gesperrt.

Das könnte dich auch interessieren:

Hubschrauber-Absturz auf Mallorca Münchner Promi-Familie Inselkammer stirbt bei Kollision mit Flugzeug Bei der Kollision eines Flugzeugs und eines Helikopters auf Mallorca sterben sieben Menschen. Darunter Vater, Mutter und zwei Kinder einer Unternehmer-Familie aus München.