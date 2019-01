Schneechaos Flughafen Köln/Bonn stellt Flugbetrieb wegen Schneefalls ein

Köln / AFP

Wegen heftigen Schneefalls hat der Airport Köln/Bonn am Donnerstagvormittag den Flugbetrieb eingestellt. Aktuell seien Mitarbeiter des Winterdienstes mit der Räumung der verschneiten Start- und Landebahnen beschäftigt, teilte eine Sprecherin des Airports am Morgen auf Anfrage mit. Die Dauer der Sperrung war demnach ungewiss.

Auf Webcams im Internet ist zu sehen, wie Schneepflüge versuchen, die Fahrwege auf dem Vorfeld freizuräumen.

Im Südwesten und Westen Deutschlands hatte am Donnerstagmorgen erneut starker Schneefall eingesetzt. Bereits am Mittwoch hatte es in der Westhälfte vielerorts ausgiebige Schneefälle gegeben. Auch im morgendlichen Berufsverkehr gab es am Donnerstag auf den Straßen unter anderem in Rheinland-Pfalz und Teilen Nordrhein-Westfalens Behinderungen durch den Wintereinbruch.

