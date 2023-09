Der Prozess gegen den österreichischen Schauspieler Florian Teichtmeister hat in Wien begonnen. Er wird wegen des Verdachts des Besitzes und der Herstellung von kinderpornografischem Material vor Gericht gestellt. Am Dienstag versammelten sich vor dem zuständigen Gerichtsgebäude mehrere Kinderschutz-Aktivisten, um auf den Prozessauftakt aufmerksam zu machen. Teichtmeister hat sich bereits schuldig bekannt – Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu drei Jahre Haft.

Was wird Teichtmeister vorgeworfen?

Die Ermittlungen kamen in Gang, nachdem Teichtmeisters damalige Freundin vor zwei Jahren die Polizei eingeschaltet hatte. Laut der Anklage hat Teichtmeister über mehr als 13 Jahre rund 76 000 Dateien im Internet erworben, von denen etwa 47 500 Kinder unter 14 Jahren zeigen. Teichtmeisters Anwalt stimmte der Staatsanwalt zu, dass sein Klient pädophile und sadistische Züge habe. Teichtmeister sei von Pornografie- und Kokain-Sucht getrieben gewesen, jetzt aber in Behandlung.

„Niemand wusste von all dem“: Teichtmeister bekennt sich schuldig

Teichtmeister hat sich vor Gericht des Besitzes und der Herstellung von kinderpornografischem Material schuldig bekannt. Alle Vorwürfe seien richtig, sagte der 43-Jährige am Dienstag in Wien. "Niemand wusste von all dem."

Der bekannte Darsteller, der in Fernsehen, Film und Theater tätig ist und unter anderem in Produktionen wie "Die Toten von Salzburg" und "Corsage" mitwirkte, hat zugegeben, dass er Abbildungen von Missbrauch gesammelt und teilweise weiterverarbeitet hat. Die Staatsanwaltschaft argumentiert, dass dies nicht nur den Besitz, sondern auch die Herstellung von Kinderpornografie darstellt. Im Falle einer Verurteilung könnte Teichtmeister mit einer Haftstrafe von bis zu drei Jahren belegt werden. Die Staatsanwaltschaft hat außerdem beantragt, dass der Angeklagte im Falle eines Schuldspruchs in einer Einrichtung für psychisch kranke Straftäter untergebracht werden soll.

Der Angeklagte ehemalige Burgschauspieler Florian Teichtmeister auf einem Bildschirm sowie sein Anwalt Rudolf Mayer (l) vor Verhandlungsbeginn.

© Foto: Roland Schlager/dpa

Fantasien von Vergewaltigung und Bestrafung

Der Kinderpornografie-Prozess gegen Teichtmeister hat mit Schilderungen von äußerst brutalen Missbrauchsfantasien begonnen. Staatsanwältin Julia Kalmar las am Dienstag in Wiener Landgericht über mehrere Minuten entsprechende Texte vor, die der Darsteller zu den Zehntausenden Dateien von Minderjährigen hinzugefügt hatte, die er über Jahre gesammelt hatte. Die Anklägerin bezeichnete die schriftlichen Fantasien als „pädo-sadistisch“.

Teichtmeister beschrieb seine Neigungen und Handlungen vor Gericht als Eskalationsprozess. Die missbrauchten Kinder, die er sich angesehen habe, seien immer jünger geworden. Zuletzt habe er seine Fantasien von Vergewaltigung und Bestrafung schriftlich festgehalten. „Es ist auf jeden Fall der letzte Schritt in einer zunehmenden Spirale zur Abscheulichkeit“, sagte er über diese Texte.

Demonstration vor dem Gerichtsgebäude

Der Prozess wurde von einer kleinen Demonstration begleitet. Unter dem Motto „Hände weg von unseren Kindern“ versammelten sich einige Dutzend Menschen mit einer Galgen-Attrappe in der Nähe des Gerichts.

