Millionen Muslime machen sich Sorgen um ihren Fastenmonat Ramadan, der am 23. April beginnt. Doch wie dieser wichtigste Monat in der islamischen Welt im Zeichen von Corona aussieht, ist unklar.

Alle Religionen betroffen

Bereits das Osterfest der Christen fand anders statt, als sonst üblich: Leere Bänke in den Kirchen - und Papst Franziskus sprach den Segen „Urbi et Orbi“ in dem fast menschenleeren Petersdom. Auch Juden konnten ihr Pessach nicht wie sonst abhalten. Dasselbe gilt nun auch für den Ramadan. Er beginnt traditionsgemäß am Abend mit dem Iftar, dem gemeinsamen Fastenbrechen. Danach dürfen Muslime einen Monat lang, immer von Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang, nichts essen und nichts trinken. Durch die Corona-Pandemie und den damit verhängten Ausgangsbeschränkungen, wird es für die rund fünf Millionen Muslime in Deutschland keine Zusammenkünfte in den Moscheen geben.

Falschmeldungen in sozialen Netzwerken

In sozialen Netzwerken kursieren mehrere Meldungen, dass es für den Fastenmonat Sonderregelungen gäbe. Anscheinend stammen diese Informationen aus dem „Krisenzentrum für Berlin und Brandenburg“. Darin heißt es, dass Sonderregelungen für Menschen mit muslimischem Glauben geplant seien - falls zu Beginn des Ramadans die Ausgangsbeschränkungen noch gelten. Angeblich dürften sie gemeinsam feiern. Allerdings gibt es ein solches Krisenzentrum nicht. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime (ZMD), Aiman Mazyek, unterstrich dagegen, der Schutz von Gesundheit und Menschenleben müsse Priorität haben. „So schwer es uns fällt, unsere Moscheen im Heiligen Monat Ramadan weiter geschlossen zu halten, so ist es unsere religiöse und bürgerliche Verantwortung, in der aktuellen Phase genau das zu tun“, sagte Mazyek der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.