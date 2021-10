Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt ist ein Filmteam zur Raumstation ISS aufgebrochen

Premiere im Weltraum: Eine russische Sojus-Rakete ist am Dienstag mit einem Regisseur und einer Schauspielerin zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen, die dort den ersten Spielfilm im Weltall drehen wollen. Die Sojus-Rakete mit dem 38-jährigen Regisseur Klim Tschipenko und der 37-jährigen Schauspielerin Julia Peressild hob am Dienstag vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab, wie in einer Liveübertragung der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos zu sehen war.

Filmteam aus Russland fliegt in den Weltraum zum Dreh eines Spielfilms

Begleitet wurde das Mini-Filmteam von dem erfahrenen Kosmonauten Anton Schkaplerow. Tschipenko hatte den Dreh im Weltraum am Vortag als „Experiment" bezeichnet. „Es gibt niemanden, der uns Tipps geben kann. Es gibt keinen einzigen Kameramann, der uns sagen kann, wie man mit Licht aus einer Luke arbeitet."

Dreh im All: Film trägt Arbeitstitel „Die Herausforderung.

Das Filmteam hat für den Dreh zwölf Tage Zeit. In dem Film mit dem Arbeitstitel „Die Herausforderung" geht es um eine Ärztin, die einen Kosmonauten retten soll, dessen Zustand für einen Heimflug zur Erde zu schlecht ist. Peressild wurde aus 3000 Bewerberinnen für die Rolle ausgewählt.

Tschipenko übernimmt neben der Regie auch die Kamera, das Licht, den Ton und die Maske. Schkaplerow und zwei weitere russische Kosmonauten sollen in dem Film Cameo-Auftritte als sie selbst haben. Das Budget für den Dreh wird geheimgehalten.

Russland kommt Hollywood mit „Mission Impossible“ zuvor

Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos hatte das Projekt angekündigt, just nachdem die Nasa über Pläne für einen Dreh auf der ISS mit Hollywood-Star Tom Cruise für die Action-Filmreihe „Mission Impossible" informiert hatte. Für die russische Raumfahrt, die in den vergangenen Jahren immer wieder mit Pannen und Rückschlägen zu kämpfen hatte, wäre der erste Filmdreh im All zumindest ein kleiner Prestigeerfolg.