Das Nature One Festival wurde erstmals 1995 veranstaltet und hat sich seitdem zu einem bedeutenden Event der elektronischen Musikszene entwickelt. Das Festival bietet eine breite Palette elektronischer Musikgenres, darunter Techno, House, Trance, Hardstyle und viele weitere. Auf mehreren Bühnen und Zeltbereichen spielen eine Vielzahl von Acts, die sowohl internationale Superstars als auch aufstrebende Künstlerinnen und Künstler umfassen.

Ort: Wo findet das Nature One Festival 2023 statt?

Das Nature One Festival findet jährlich auf der Raketenbasis Pydna, einer ehemaligen NATO-Raketenstation, in Kastellaun, Rheinland-Pfalz, statt.

Datum: Wann ist das Nature One Festival 2023?

Schon im Mai beginnt die Festivalsaison Fahrt aufzunehmen. Nature One verlängert den Festivalsommer bis in den August. Mehrere zehntausend Musikliebhaber elektronischer Musik kommen dann vom 4. bis 6. August 2023 beim Nature One Festival zusammen.

Line-Up: Wer sind die Headliner beim Nature One 2023?

Im Laufe der Jahre hat Nature One eine beeindruckende Auswahl an renommierten Headlinern aus der elektronischen Musikszene präsentiert. Von Paul van Dyk über Armin van Buuren bis hin zu Tiësto haben schon viele internationale Größen beim Nature One aufgelegt. Headliner sind in diesem Jahr Charlotte De Witte, Claptone, Sven Väth, Neelix, Nervo, Westbam und viele mehr.

Nature One – Gibt es noch Tickets?

Es gibt noch Tickets für das Nature One Festival. Das Festivalticket für beide Tage (Freitag und Samstag) kostet 109 Euro, das Tagesticket 89 Euro. Die zusätzliche Camping-Gebühr beläuft sich auf 99 Euro für das Comfort Camping bzw. 40 Euro für das reguläre Camping.