Die Schule geht zu Ende. Nun stehen sechs Wochen Sommerferien an. Das bedeutet viel Betrieb an den Flughäfen und volle Autobahnen.

Letzter Schultag in Baden-Württemberg: Für knapp 1,5 Millionen Schüler und mehr als 137 000 Lehrer startet am Freitag die unterrichtsfreie Zeit. Am Stuttgarter Flughafen herrscht dann Hochbetrieb. Es wird mit bis zu 50 000 Passagieren gerechnet, die unter anderem in den Urlaub wollen oder schon wieder zurückkommen. An normalen Tagen werden zwischen 30 000 und 35 000 Passagiere abgefertigt, wie eine Sprecherin mitteilte.

Ferienstart: Auch Bayern hat Sommerferien

Auch in Bayern beginnen für 1,66 Millionen Schüler die Sommerferien. Der ADAC warnt vor dem staureichsten Wochenende des Sommers. Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) empfiehlt deshalb vor der Abreise den Blick auf die App Bayerninfo, die in Echtzeit Staus bayernweit meldet.

Die Flughäfen in München und Nürnberg erwarten bis Sonntag mehr als 400 000 Fluggäste. Die Deutsche Bahn stellt sich auf volle Züge in Richtung Nord- und Ostsee sowie Österreich und Italien ein, das Fernbusunternehmen Flixbus will wenn nötig Doppeldecker- und Zusatzbusse einsetzen.