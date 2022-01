Besser früh als spät an die Urlaubsplanung setzen – hier sind alle Daten fürs Jahr 2023 im Überblick.

Wann ist schulfrei ?

? Wann sind verlängerte Wochenenden möglich?

Wochenenden möglich? Wie fallen die gesetzlichen Feiertage 2023?

Schulferien Schleswig-Holstein 2023: Wann sind Sommerferien, Herbstferien, Weihnachtsferien?

Einen Tag weniger als 2022, also nur 59 Tage Schulferien, sind für Schleswig-Holstein 2023 geplant. Sie verteilen sich wie folgt:

Osterferien: 6.04. - 22.04.2023

Sommerferien: 17.07. - 26.08.2023

Herbstferien: 16.10. - 27.10.2023

Weihachtsferien: 27.12.2023 - 6.01.2024

Wann ist an Pfingsten in Schleswig-Holstein frei?

Das nördlichste Bundesland hat keine regulären Pfingstferien wie andere Bundesländer. Nur an zwei Tagen ist im Mai 2023 schulfrei: an Christi Himmelfahrt, 19.05.2023, und am darauffolgenden Freitag, 20.05.2023.

Gesetzliche Feiertage 2023 in Schleswig Holstein: Wann sind Maifeiertag, Reformationstag und Co.?

An zehn Tagen ist 2023 offiziell für alle frei. Wie die Feiertage fallen, hier in der Übersicht:

Neujahr : Sonntag, 1.01.2023

: Sonntag, 1.01.2023 Karfreitag : 7.04.2023

: 7.04.2023 Ostermontag : 10.04.2023

: 10.04.2023 Maifeiertag/Tag der Arbeit: Montag, 1.05.2023

Montag, 1.05.2023 Christi Himmelfahrt : Donnerstag, 18.05.2023

: Donnerstag, 18.05.2023 Pfingstmontag : 29.05.2023

: 29.05.2023 Tag der deutschen Einheit : Dienstag, 3.10.2023

: Dienstag, 3.10.2023 Reformationstag : Dienstag, 31.10.2023

: Dienstag, 31.10.2023 1. Weihnachtsfeiertag : Montag, 25.12.2023

: Montag, 25.12.2023 2. Weihnachtsfeiertag: Dienstag, 26.12.2023

Brückentage 2023: Dann bietet sich ein verlängertes Wochenende an

Brückentage bieten sich 2023 häufiger an als 2022. Zum Beispiel an dem Tag nach Christi Himmelfahrt, am Freitag, 19.05.2023. Da ist auch offiziell schulfrei. Der Tag der deutschen Einheit und der Reformationstag fallen beide auf einen Dienstag. Die jeweiligen Montage davor, am 2.10.2023 und am 30.10.2023, bieten sich für einen Brückentag und ein verlängertes Wochenende an.