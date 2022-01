Das Saarland ist ein an Feiertagen reiches Bundesland. So können sich neben den Schülern und Schülerinnen auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über einige freie Tage 2022 freuen.

Wann sind die Schulferien im Saarland 2022?

Wann lohnen sich Brückentage nach den Feiertagen?

Schulferien Saarland 2022: Wann ist an Fasching, im Sommer und an Weihnachten frei?

Anders als viele andere Bundesländer, hat das Saarland Winter- und Pfingstferien. Hier alle Termine im Überblick:

Winterferien/ Faschingsferien : 21.02. - 1.03.2022

: 21.02. - 1.03.2022 Osterferien : 14.04. - 22.04.2022

: 14.04. - 22.04.2022 Pfingstferien : 07.06. - 10.06.2022

: 07.06. - 10.06.2022 Sommerferien : 25.07. - 2.09.2022

: 25.07. - 2.09.2022 Herbstferien : 24.10. - 4.11.2022

: 24.10. - 4.11.2022 Weihnachtsferien: 22.12.2022 - 4.01.2023

Feiertage im Saarland 2022: Wann haben Arbeitnehmer frei?

Das Saarland hat zwölf gesetzliche Feiertage. Viele Feiertage in Deutschland sind konfessionsabhängig. Saarland hat zum Beispiel am 6. Januar, an Heilige Drei Könige, keinen Feiertag.

Neujahr : Samstag, 1.01.2022

: Samstag, 1.01.2022 Karfreitag : 15.04.2022

: 15.04.2022 Ostermontag : 18.04.2022

: 18.04.2022 Tag der Arbeit : Sonntag, 1.05.2022

: Sonntag, 1.05.2022 Christi Himmelfahrt : Donnerstag, 26.05.2022

: Donnerstag, 26.05.2022 Pfingstmontag : 06.06.2022

: 06.06.2022 Fronleichnam : Donnerstag, 16.06.2022

: Donnerstag, 16.06.2022 Mariä Himmelfahrt : Montag, 15.08.2022

: Montag, 15.08.2022 Tag der deutschen Einheit : Montag, 3.10.2022

: Montag, 3.10.2022 Allerheiligen : Dienstag, 1.11.2022

: Dienstag, 1.11.2022 1. Weihnachtsfeiertag : Sonntag, 25.12.2022

: Sonntag, 25.12.2022 2. Weihnachtsfeiertag: Montag, 26.12.2022

Brückentage im Saarland 2022: Wann ist ein langes Wochenende mit weniger Urlaubstagen möglich?

Brückentage sind die Tage zwischen Wochenenden und einem Feiertag, der auf einen Werktag fällt.

Brückentage, die sich jedes Jahr anbieten, sind die Freitage nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam: