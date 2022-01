2023 ist noch weit, aber vielleicht weit genug, um keine Corona-Probleme in den Ferien zu bekommen. Wann ist der Winterurlaub möglich? Wann sind Osterferien? Hier alle Termine für das ganze Jahr 2023 im Überblick.

Ferien Bremen 2023: Ostern, Herbst, Sommer

2023 hat Bremen, genauso wie 2022, 64 Ferientage. Das ist mehr als in anderen Bundesländern. Wie sie verteilt sind, hier in der Übersicht:

Winterferien : 30.01. - 31.01.2023

: 30.01. - 31.01.2023 Osterferien : 27.03. - 11.04.2023

: 27.03. - 11.04.2023 Pfingstferien : 19.05. - 30.05.2023

: 19.05. - 30.05.2023 Sommerferien : 06.07. - 16.08.2023

: 06.07. - 16.08.2023 Herbstferien : 16.10. - 30.10.2023

: 16.10. - 30.10.2023 Weihnachtsferien: 23.12.2023 - 5.01.2024

Gesetzliche Feiertage Bremen 2023: Maifeiertag, Reformationstag, Weihnachten

Bremen hat zehn gesetzliche Feiertage. Einige davon sind konfessionsabhängig, weshalb in den einzelnen Bundesländern an unterschiedlichen Tagen frei ist. Hier der Überblick:

Neujahr : Sonntag, 1.01.2023

: Sonntag, 1.01.2023 Karfreitag : 7.04.2023

: 7.04.2023 Ostermontag : 10.04.2023

: 10.04.2023 Tag der Arbeit/Maifeiertag : Montag, 1.05.2023

: Montag, 1.05.2023 Christi Himmelfahrt : Donnerstag, 18.05.2023

: Donnerstag, 18.05.2023 Pfingstmontag : 29.05.2023

: 29.05.2023 Tag der deutschen Einheit : Dienstag, 2.10.2023

: Dienstag, 2.10.2023 Reformationstag : Dienstag, 31.10.2023

: Dienstag, 31.10.2023 1. Weihnachtsfeiertag : Montag, 25.12.2023

: Montag, 25.12.2023 2. Weihnachtsfeiertag : Dienstag, 26.12.2023

: Dienstag, 26.12.2023

Brückentage Bremen 2023: Wann ist extra schulfrei?

Normalerweise ist an Brückentagen nicht schulfrei. 2023 fällt allerdings der Brückentag nach Christi Himmelfahrt, Freitag, 19.05.2023, in die Pfingstferien. Da ist also schulfrei. Und auch der Tag vor dem Tag der deutschen Einheit wird 2023 als offiziell schulfreier Tag behandelt: Montag, 2.10.2023, ist schulfrei. An diesen Wochenenden bietet sich ein verlängerter Urlaub an.