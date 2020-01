Schock in der Schauspieler-Szene! Der Münchner Schauspieler Ferdinand Schmidt-Modrow ist mit nur 34 Jahren gestorben. Bekannt wurde der Schmidt-Modrow durch Serien wie „Sturm der Liebe“ und „Dahoam is Dahoam“, in der er seit 2017 die Rolle des Pfarrer Simon Brandl verkörperte. Außerdem spielte er in „Eine ganz heiße Nummer“ mit. Der Schauspieler war zudem Teil des Singspiel-Ensembles auf dem Nockherberg in München.

Medien: Schmidt-Modrow soll in Bremerhaven gestorben sein

Zuerst hatte unter anderem die AZ aus München über den Tod von Ferdinand Schmidt-Modrow berichtet. Dem Bericht zufolge soll der aus Aichach stammende Schauspieler in Bremerhaven gestorben sein. Über die Todesursache ist, so ein Bericht der Bunten, noch nichts bekannt.

Noch im Dezember 2018 erzählte der Schauspieler bei Youtube in einem Video-Selfie von Dahoam is Dahoam über sich und seine Rolle beantwortete die Fragen von Fans.

Youtube Ferdinand Schmidt-Modrow über seine Rolle

Sein Filmdebüt hatte Ferdinand Schmidt-Modrow 2005 im Film „Grenzverkehr“ von Stefan Betz. Des Weiteren spielte er in den Filmen „Beste Zeit“ (2007) und der Fortsetzung „Beste Gegend“ (2008) von Marcus H. Rosenmüller mit. Für die Rolle des „Rocky“ im Film „Beste Zeit“ wurde Schmidt-Modrow 2007 für den Förderpreis Deutscher Film in der Kategorie Bester Nachwuchsschauspieler nominiert. 2008 war Schmidt-Modrow in der Verfilmung von „Die Welle“ zu sehen. Er absolvierte seine Ausbildung an der Neuen Münchner Schauspielschule.

Kollegen von Schmidt-Modrow in tiefer Trauer

Kollegen und Freunde des Schauspielers sind unter Schock und in tiefer Trauer, wie unter anderem ein Post von „Dahoam is dahoam“ auf Facebook zeigt.

Ferdinand Schmidt-Modrow: Erstes Detail zur Todesursache

Eine Schauspielerin soll der AZ gegenüber geäußert haben: „Wir können das alle noch gar nicht glauben. Es ist alles noch völlig unklar und unbeschreiblich. Die Trauer ist unbegreiflich.“ Auch der BR, wo „Dahoam is dahoam“ ausgestrahlt wird, äußerte sich der DPA gegenüber. Die Familie habe den Sender über den Tod informiert, sagte ein BR-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Todesursache sei den Angaben der Familie zufolge eine „nicht erkannte Vorerkrankung“ gewesen. Der 34-Jährige sei am Mittwoch gestorben.