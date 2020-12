Rückruf von getrockneten Feigen bei Aldi Süd in Baden-Württemberg und anderen Bundesländern. Der Hersteller Frischebox GmbH in Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) ruft das Produkt „Natur Lieblinge - Getrocknete Feigen, 200 g“ zurück. Darin sei ein erhöhter Wert des Schimmelpilzes Ochratoxin A festgestellt worden, teilte das Portal lebensmittelwarnung.de am Montag mit.

Getrocknete Feigen wurden von Aldi Süd unter anderem in BW vertrieben

Vertrieben werden die Feigen den Angaben zufolge über Aldi Süd in den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Konkret gehe es um die Chargen mit der Nummer L4302/350058631- 11-580 und dem Haltbarkeitsdatum 20. Juni 2021.