Bald steht Weihnachten und damit auch der nächste Feiertag in Nordrhein-Westfalen vor der Tür. Wer sich in der Zeit um den Jahreswechsel Gedanken über die Urlaubsplanung für das nächste Jahr macht, sollte die Feiertage berücksichtigen. Denn im Idealfall verlängert sich die Urlaubszeit mit Feier- und Brückentagen. Wann sind in Nordrhein-Westfalen also die Feiertage 2021? Wann sind in NRW Ferien 2021? Außerdem gibt es besondere Termine, die keine offiziellen Feiertage sind. Ob Muttertag, Halloween oder Advent – auch diese Termine findet ihr in unserer Übersicht.

Wie viele Feiertage hat Nordrhein-Westfalen?

Die Anzahl der Feiertage in NRW beträgt 11 Tage – allerdings fallen im Jahr 2021 vier davon auf einen Samstag oder Sonntag. Viele Berufstätige können sich daher nur auf 6 freie Tage freuen.

Feiertage in NRW 2020 – Nächster Feiertag im Dezember

Feiertage in NRW 2021 – Nächster Feiertag im Januar

Alle gesetzlichen Feiertage mit Wochentag in der Übersicht – der aktuelle Feiertag ist markiert:

Neujahr: 01.01. – Freitag

Karfreitag: 02.04. – Freitag

Ostermontag: 05.04. – Montag

Tag der Arbeit : 01.05. – Samstag

Christi Himmelfahrt: 13.05. – Donnerstag

Pfingstmontag: 24.05. – Montag

Fronleichnam: 03.06. – Donnerstag

Tag der Deutschen Einheit : 03.10. – Sonntag

Allerheiligen : 01.11.2021 – Montag

Brückentage 2021 in Nordrhein-Westfalen

Das Jahr 2021 bietet für Arbeitnehmer in NRW nur wenige Möglichkeiten, um Brückentage zu nutzen. Wer von Montag bis Freitag arbeitet, könnte sich an folgenden Terminen frei nehmen:

29.03. - 01.04. mit 4 Urlaubstagen hat man 10 freie Tage

06.04. - 09.04. mit 4 Urlaubstagen hat man 10 freie Tage

10.05. - 14.05. mit 4 Urlaubstagen hat man 9 freie Tage

25.05. - 28.05. mit 4 Urlaubstagen hat man 9 freie Tage

02.11. - 05.11. mit 4 Urlaubstagen hat man 9 freie Tage

Ferien in Nordrhein-Westfalen 2020/2021

Weihnachtsferien: 16.12.2020 – 06.01.2021

Osterferien: 29.03.2021 – 10.04.2021

Pfingstferien: 25.05.2021

Sommerferien: 05.07.2021 – 17.08.2021

Herbstferien: 11.10.2021 – 23.10.2021

Weihnachtsferien: 24.12.2021 – 08.01.2022

Feiertage NRW: Weitere besondere Termine 2020

Das sind weitere besondere Tage, die in diesem Jahr noch anstehen:

Heiligabend : 24.12. – Donnerstag

Rauhnächte : ab 25.12. – Freitag

Silvester : 31.12. – Donnerstag

Feiertage in Nordrhein-Westfalen: Weitere besondere Termine 2021

Neben den offiziellen Feiertagen gibt es in NRW noch einige weitere Tage von Bedeutung. Alle Termine auf einen Blick:

Heilige Drei Könige: 06.01. - Mittwoch

Weiberfastnacht: 11.02. - Donnerstag

Valentinstag: 14.02. - Sonntag

Rosenmontag: 15.02. - Montag

Aschermittwoch: 17.02. - Mittwoch

Josefstag: 19.03. - Freitag

Zeitumstellung auf Sommerzeit: 28.03. - Sonntag

Palmsonntag: 28.03. - Sonntag

Gründonnerstag: 01.04. - Donnerstag

Walpurgisnacht: 30.04 auf 01.05 - Freitag auf Samstag

Tag der Befreiung: 08.05. - Samstag

Muttertag: 09.05. - Sonntag

Eisheilige: 11. bis 15.05. - Dienstag bis Samstag

Vatertag: 13.05. - Donnerstag

Fronleichnam: 03.06. - Donnerstag

Johannistag: 24.06. - Donnerstag

Siebenschläfer-Tag: 27.06. - Sonntag

Peter und Paul: 29.06. - Dienstag

Maria Himmelfahrt: 15.08. - Sonntag

Weltkindertag: 20.09. - Montag

Erntedank: 03.10. - Sonntag

Zeitumstellung auf Winterzeit: 31.10. – Sonntag

Halloween: 31.10. - Sonntag

Reformationstag: 31.10. - Sonntag

Allerheiligen: 01.11. - Montag

Allerseelen: 02.11. - Dienstag

Martinstag: 11.11. - Donnerstag

Volkstrauertag: 14.11. - Sonntag

Totensonntag: 21.11. - Sonntag

Barbaratag: 04.12. - Samstag

Nikolaus: 06.12. - Montag

Heiligabend: 24.12. - Freitag

Rauhnächte: ab 25.12. - Samstag