Am besten orientiert man sich hierfür an den Ferien und Feiertagen. Hamburg ist als Tourismus-Stadt heiß begehrt und gut besucht, daher ist es empfehlenswert, auch die deutschlandweiten Feiertage und Ferien zu checken. So vermeidet man volle Plätze und kann seine eigene Region ohne Menschenmassen genießen.

Wie viele Feiertage hat Hamburg?

Die Anzahl der Feiertage in Hamburg beträgt 10 Tage. Neun gesetzliche, bundesweite werden gefeiert, einer kommt noch extra dazu: der Reformationstag. Drei Feiertage fallen in diesem Jahr aufs Wochenende, somit hat man nur 7 zusätzliche freie Werktage, wenn man von montags bis freitags im Büro ist. Bei einer 5-tägigen Arbeitswoche muss ein Hamburger 255 Tage im Jahr arbeiten, 111 sind frei.

Gesetzliche Feiertage in Hamburg 2020: Nächster Feiertag im Oktober

7 von 10 Feiertagen sind im Jahr 2020 in Hamburg unter der Woche. Der nächste Feiertag ist im Oktober: Am 3. Oktober wird in ganz Deutschland der Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Weil das aber ein Samstag ist, können sich nur Leute freuen, die samstags arbeiten müssen.

Alle gesetzlichen Feiertage mit Wochentag/Werktag in der Übersicht – aktuelle Feiertage sind fett dargestellt:

01.01. – Neujahr – Mittwoch

01.05. – Tag der Arbeit – Freitag

21.05. – Christi Himmelfahrt – Donnerstag

01.06. – Pfingstmontag

03.10. – Tag der Deutschen Einheit – Samstag

31.10. – Reformationstag – Samstag

25.12. – 1. Weihnachtsfeiertag – Freitag

26.12. – 2. Weihnachtsfeiertag – Samstag

Brückentage 2020 Hamburg: So bekommt ihr mehr Freizeit

Auch wenn die meisten Feiertage für 2020 schon vorbei sind, ihr könnt immer noch Brückentage einlegen. Nehmt ihr euch noch an diesen Tagen Urlaub, habt ihr über Weihnachten und Neujahr 10 Tage frei:

28.12.2020

29.12.2020

30.12.2020

31.12.2020

Ferien Hamburg 2020/2021: Sommer, Herbst, Weihnachten, Ostern, Pfingsten

In Hamburg haben Kinder in einem Schuljahr 6 Mal Ferien, wobei die Winterferien nur an einem Tag sind. Das sind 62 freie Tage für die Hamburger Kinder.

Sommerferien: 25.06.2020 – 05.08.2020

Herbstferien: 05.10.2020 – 16.10.2020

Weihnachtsferien: 21.12.2020 – 04.01.2020

Winterferien: 29.01.2021

Osterferien: 01.03.2021 – 12.03.2021

Pfingstferien: 10.05.2021 – 14.05.2021

Sommerferien: 24.06.2021 – 04.08.2021

Das sind die gesetzlichen Feiertage 2021 in Hamburg

2021 hat Hamburg 10 gesetzliche Feiertage. Davon fallen 5 Tage auf einen Samstag oder Sonntag.

01.01. – Neujahr – Freitag

01.05. – Tag der Arbeit – Samstag

13.05. – Christi Himmelfahrt – Donnerstag

24.05. – Pfingstmontag

03.10. – Tag der Deutschen Einheit – Sonntag

31.10. – Reformationstag – Sonntag

25.12. – 1. Weihnachtsfeiertag – Samstag

26.12. – 2. Weihnachtsfeiertag – Sonntag

Brückentage 2021 Hamburg: Spare Urlaubstage für mehr Freizeit

Das Jahr 2021 ist kein Jahr für Brücken-Urlauber. Für Menschen, die montags bis freitags arbeiten, gibt es in Hamburg zwei lohnende Tage:

14.05.2021 – Freitag: Mit Christi Himmelfahrt 4 Tage frei

31.12.2021 – Freitag: Mit Neujahr 3 Tage frei

Solltet ihr von Montag bis Samstag arbeiten, bieten sich vier Tage an:

03.04.2021 – Samstag: Mit Karfreitag und Ostern 4 Tage frei

14.05.2021/15.05.2021 – Freitag/Samstag: Mit Christi Himmelfahrt 4 Tage frei

31.12.2021 – Freitag: Mit Neujahr 3 Tage frei

Feiertage Hamburg: Weitere besondere Termine

Heilige Drei Könige: 06.01. – Montag

Valentinstag: 14.02. – Freitag

Weiberfastnacht/Weiberdonnerstag: 20.02. – Donnerstag

Rosenmontag: 24.02. – Montag

Aschermittwoch: 26.02. – Mittwoch

Josefstag: 19.03. – Donnerstag

Palmsonntag: 05.04. – Sonntag

Gründonnerstag: 09.04. – Donnerstag

Walpurgisnacht: 30.04. auf 01.05. – Donnerstag auf Freitag

Tag der Befreiung: 08.05. – Freitag

Muttertag: 10.05. – Sonntag

Eisheilige: 11. bis 15.05. – Montag bis Freitag

Vatertag: 21.05. – Donnerstag

Fronleichnam: 03.06. – Donnerstag

Johannistag: 24.06. – Mittwoch

Siebenschläfer-Tag: 27.06. – Samstag

Peter und Paul: 29.06. – Montag

Mariä Himmelfahrt: 15.08. – Samstag

Erntedank: 04.10. – Sonntag

Halloween: 31.10. – Samstag

Allerheiligen: 01.11. – Sonntag

Allerseelen: 02.11. – Montag

Martinstag: 11.11. – Mittwoch

Volkstrauertag: 15.11. – Sonntag

Buß- und Bettag: 18.11. – Mittwoch

Totensonntag: 22.11. – Sonntag

1. Advent: 29.11. – Sonntag

Barbaratag: 04.12. – Freitag

2. Advent: 06.12. – Sonntag

Nikolaus: 06.12. – Sonntag

3. Advent: 13.12. – Sonntag

4. Advent: 20.12. – Sonntag

Heiligabend: 24.12. – Donnerstag

Rauhnächte: ab 25.12. – Freitag

Silvester: 31.12. – Donnerstag