Wem ist es noch nicht passiert: Man lebt ganz fröhlich vor sich hin und stellt dann plötzlich fest, dass alle um einen herum vom kommenden Feiertag sprechen. Huch? Hab ich was verpasst?

Keine Sorge – wir helfen weiter und beantworten die Frage: Ist morgen, der 26. Mai 2022, ein Feiertag? Wo ist überall Feiertag? Was bedeutet das? Und wie kann man eigentlich Kollegen und Freunden einen schönen Feiertag wünschen?

Ist morgen ein Feiertag?

Ja! Morgen (26. Mai) ist in Deutschland ein Feiertag: Christi Himmelfahrt. Der Tag wird auch Vatertag oder Männertag genannt.

In welchen Bundesländern ist morgen Feiertag?

Christi Himmelfahrt ist in allen deutschen Bundesländern ein Feiertag. Es gilt an diesem Tag also ein grundsätzliches Beschäftigungsverbot und die Menschen in Deutschland und einigen anderen Ländern haben frei.

Nicht nur in Deutschland ist morgen ein Feiertag. Auch in vielen weiteren Ländern in Europa und weltweit dürfen sich die Menschen über einen freien Tag freuen:

Belgien

Dänemark

Finnland

Frankreich

Island

Liechtenstein

Luxemburg

Niederlanden

Norwegen

Österreich

Schweden

Schweiz

Grönland

Haiti

Kolumbien

Indonesien

Madagaskar

Namibia

Ist am Freitag, den 27. Mai ein Feiertag?

Der Tag nach Christi Himmelfahrt, der 27.05.2022, ist kein Feiertag. Aber, der Tag wird von vielen als Brückentag zum langen Wochenende genutzt. In Manchen Bundesländern haben Schulkinder am Brückentag frei. Die Geschäfte und Läden sind aber regulär geöffnet.

Wann ist der nächste Feiertag?

Der nächste Feiertag ist in Deutschland Pfingstmontag. Das ist am 6. Juni 2022. Der Tag ist in ganz Deutschland arbeitsfrei.

Schönen Feiertag: Grüße und Sprüche zum Feiertag morgen

Herzlichen Glückwunsch also, morgen ist Feiertag! Wer seinen Freunden und Kollegen einen schönen Tag wünschen möchte, der wird hier fündig: